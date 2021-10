David Moreno: "Se va a entender mucho más el papel de Miguel Frigenti ahora que ha salido de 'Secret Story'"

El entretenimiento infantil regresa este lunes 4 de octubre a Boing de la mano de 'La casa de los retos', que estrenará su tercera temporada a las 20.20 horas con David Moreno de nuevo al mando en busca de nuevas familias que pongan a prueba su agilidad mental, su habilidad física y la mejor estrategia posible para alzarse con el triunfo final. Nueva decoración, retos renovados y muchas sorpresas llegarán a este espacio tras haber sido nombrado crecientemente como mejor programa de televisión infantil en los premios Aquí TV.

FormulaTV ha hablado con el presentador, actor y cantante logroñés para conocer cuáles son los detalles de las nuevas entregas, que contarán con una canción compuesta por él mismo para la cabecera, y cómo ha recibido la acogida del formato, el cual se ha exportado a otros países como Italia, donde Moreno asegura que le gustaría trabajar junto a Mediaset. Además, nos ha narrado lo difícil, a la par que especial, que fue para todo el equipo el rodaje en tiempos de pandemia.

David Moreno, presentador de 'La casa de los retos'

Este verano habéis estado grabando nuevas entregas de 'La casa de los retos' y estrenáis temporada. ¿Qué nos puedes adelantar de la tercera temporada?

Las nuevas entregas van a mantener la esencia de 'La casa de los retos' que tanto gustó en la temporada anterior, y además vamos a contar con muchos retos nuevos y concursantes muy diversos que van a sorprender, porque el casting es muy bueno. Hay que tener en cuenta que los nuevos participantes han visto el programa y están más familiarizados con los retos, por lo que vienen con estrategias para ganar, y encima tienen una deportividad que me encanta. Saben que el gran reto y el gran regalo de venir a este programa es precisamente eso, estar aquí; es un sueño hecho realidad para ellos. Como digo, vamos a tener lo mismo de siempre, pero con muchos alicientes. Incluso hemos pintado la casa. Hay alguna que otra reforma en la decoración que va a gustar mucho. Se ve mucho más luminosa y más espaciosa.

A día de hoy, con tanta oferta disponible en televisión y en plataformas digitales, resulta cada vez más complicado ver espacios renovados por varias temporadas. ¿Cuál crees que es el ingrediente para que 'La casa de los retos' se haya convertido en un acierto dentro del canal?

Resulta complicado, es cierto, y más en tiempos de pandemia. En la segunda temporada, que fue cuando entré yo, tuve que grabar las voces en off en mi casa, ya que seguíamos en confinamiento. Después pasó bastante tiempo hasta que se emitió. Nos enfrentamos a una grabación en una nueva normalidad que iba a ser totalmente diferente. Teníamos muchísimas ganas, había cambiado todo mucho, y la verdad es que ha sido fantástico haber recibido tanto cariño de la gente como para que se decida hacer una nueva temporada en unas condiciones que eran inciertas. Desde Mediaset España siempre tuvieron claro que querían hacer nuevos programas de 'La casa de los retos', así que es un sueño hecho realidad. El primer día de grabación, cuando volví al plató, vi la casa tan renovada y la ilusión de todo el equipo por volver a encontrarnos, pese a que estábamos escondidos tras las mascarillas, que me emocioné muchísimo. Recuerdo que me puse en el centro del plató a darles las gracias a todos, a decirles que me moría de ganas de volver a verles a todos, que era muy feliz y que les dedicábamos el programa a toda la gente que se nos había quedado en el camino. Fue muy bonito el reencontrarnos y estoy muy agradecido con todo el mundo que nos ha visto y ha hecho de 'La casa de los retos' un programa tan especial que te permite volver a conectar con el niño interior que tú eres. Además, es un espacio que trasciende más allá de la televisión, porque por ejemplo el juego de mesa arrasó en ventas. De hecho, en octubre y noviembre, antes de navidades, los juegos ya se habían agotado y era imposible fabricar más. Es un éxito, y formar parte parte de algo tan abrumador, tan bonito y que va dirigido a las familias, a mí me llena de orgullo. Me dejan ser tan yo aquí que me siento como en casa.

Considero que Mediaset es un grupo muy comprometido con la infancia

Creo que las personas que se encargan de la programación son muy inteligentes y saben perfectamente lo que hacen. Yo estoy encantado de que en un canal como Boing haya un programa como 'La casa de los retos', que es una producción propia cien por cien creada en España y que se ha exportado a otros países como Italia, donde han hecho su propia versión. Es una pasada. Considero que Mediaset es un grupo muy comprometido con la infancia, lo demuestran siempre en campañas como 'Doce meses' o en canales como Boing. ¿Que a mí me encantaría que el programa se emitiera también en Telecinco? Claro que sí, a cuanta más gente lleguemos, mucho mejor, pero Boing es el lugar de 'La casa de los retos', es el sitio en el que nace y donde tiene que estar. Luego también estamos en HBO, donde se puede ver toda la temporada anterior; las plataformas de streaming son muy importantes. Yo me siento muy feliz de formar parte de un grupo como Mediaset, que apuesta tanto por la infancia, y de una cadena como Boing, que apuesta por un programa de producción propia dirigido al público infantil y transmitiendo una cantidad de valores muy necesarios mediante pura diversión.

También hemos podido verte en 'Toc, toc...¿se puede?', en Telemadrid. ¿Qué ha supuesto para ti participar en el programa?

Algo genial, es muy divertido. Además, cada vez que se emite el programa se convierte en lo más visto de la cadena.

Sabemos que estás siguiendo 'Secret Story'. ¿Cómo valoras el arranque del reality show? ¿Crees que es un digno sucesor de 'Gran Hermano'? Las audiencias no están siendo muy destacables...

Todos los realities que hace Mediaset son un reflejo total y absoluto de lo que es la realidad social en la que vivimos

A mí me parece que 'Secret Story' es un programón y que hay un equipo fantástico trabajando detrás de él. Me parece que los habitantes de la casa lo están dando absolutamente todo; son muy conscientes de dónde están y lo que tienen que hacer. Creo que la temática de los secretos es maravillosa. Y luego, que gente como Sofía Cristo cuente cosas que son tan útiles y de tanta ayuda para todos nosotros como nación y como país, me parece que es dar un ejemplo. Es muy importante condenar de manera tan clara, tan directa y tan fehaciente los abusos a menores, y me parece fantástico tener un programa de prime time que hable al respecto con tanta libertad y que además sirva para dar ejemplo. Todos los realities que hace Mediaset son un reflejo total y absoluto de lo que es la realidad social en la que vivimos, y 'Secret Story' también lo es. Me encanta además la temática del programa. Cuando te pones a ver la televisión, puedes elegir con qué te quedas, si solo con el entretenimiento, que al final es agua, o si te quieres quedar con lo que hay más allá, y creo que en este programa hay muchas cosas más allá, desde amistades que se reencuentran o problemas que se solucionan a temas mucho más serios como el de Sofía Cristo, a la que le mando todo mi apoyo.

En este tipo de realities suelen destacar los concursantes que adquieren el papel de víctima. En esta ocasión son Miguel Frigenti y Cristina Porta los que han adoptado esa tesitura, pero quizás desde una actitud demasiado forzada. ¿Cómo lo ves?

Yo creo que se va a entender mucho más el papel de Miguel Frigenti ahora que ha salido y ha pedido disculpas por todo aquello de lo que se está hablando de él, porque como dijo su pareja, él era un friki que cometió muchos errores en el pasado, y creo que nosotros como espectadores del programa tenemos una información que él no ha tenido. Él no sabía o no podía intuir por qué creía que sus porcentajes para la expulsión eran los más altos. No tenía ni idea de eso, y pienso que ahora que ha salido de la casa permitirá que la gente le conozca mucho mejor y él pueda redimirse de los errores que pudo cometer en el pasado. Víctimas o no, hay que ser muy valientes para entrar a concursar en un reality. Yo desde luego no podría, me volvería loco. Estaría mucho más cómodo presentando uno, como por ejemplo un reality de 'La casa de los retos'. Ahí sí me vería.

David Moreno junto a las concursantes de 'La casa de los retos'

Para ti, ¿qué debe tener un buen concursante de reality?

Un buen concursante, independientemente que sea de reality o de un espacio como 'La casa de los retos', lo que tiene que ser es transparente con lo que es, con lo que siente y con lo que hace. La televisión tiene esa magia y ese poder, capta la verdad de las personas. Tú no puedes estar en un programa de televisión fingiendo ser alguien que no eres, salvo que seas un gran actor. No puedes mentir, tienes que dejarte llevar, ser tú mismo y disfrutar de lo que está pasando, y en 'La casa de los retos' pasa lo mismo. Cuando el concursante viene sin estrategia y dispuesto a entregarse al formato y a divertirse, es cuando más brilla y cuando más divertido es y, por tanto, más diversión transmite a los espectadores y más éxito tiene dentro del programa. Esa es la clave de todo, pero también en la vida. Hay que ser como cada uno es, disfrutar al máximo y vivir el momento y las experiencias. No nos sirve de nada estar con capas y convertirnos en personajes que no somos. Tenemos que ser honestos con lo que somos, con lo que sentimos y con lo que queremos. Esa es la clave del éxito en cualquier sentido, seas concursante o seas por ejemplo un periodista sentado en la redacción.

Me parece muy bien que se tomen Eurovisión en serio

En realidad, otra de las grandes novedades musicales es que he compuesto el tema de la cabecera de 'La casa de los retos', y además la canto yo también. Y sobre el Festival, decir que me encanta, soy un amante de la música y de la televisión, y Eurovisión es precisamente eso, música y televisión unidas, así que me parece muy bien que se lo tomen en serio y que hagan una maravillosa preselección con muchos artistas que estén dispuestos a darlo todo y a representar a nuestro país.

Además, recientemente has estado en el Coca-Cola Music Experience...

Sí, lo estuve presentando. Fueron ocho horas de directo muy frenético con artistas como Sebastián Yatra, Tino o Ana Mena y lo pasé genial. Es algo que aúna mis pasiones, que son la televisión y la música; fue una gran experiencia por la que estoy muy agradecido. Ojalá el año que viene vuelvan a contar conmigo. Y es un lujo haberlo hecho junto a Tony Aguilar, al que adoro y sigo mucho desde que era pequeño. De hecho, el hijo mayor de Tony es un gran fan de 'La casa de los retos', no se pierde ni un solo programa. Siempre que lo está viendo, Tony me manda una foto, y es algo que me hace muchísima ilusión, ya que para mí es un referente absoluto en la radio musical y en la tele musical, y que su hijo me siga a mí es una pasada.

Eres periodista, actor, cantante y presentador. ¿Qué consejo le darías a aquellos que se plantean trabajar en alguno de estos ámbitos?

Que estudien y trabajen mucho. El mundo del espectáculo y la televisión es muy difícil, no es nada fácil llegar hasta aquí. Hay mucha gente por ejemplo a la que le encanta el Periodismo y lo hace muy bien, pero es muy complicado. La clave es no dejar nunca de estudiar ni de aprender, de renovarte y de trabajar muy duro; no caerte nunca, entender un 'no' como una puerta nueva que se abre en el futuro a otra cosa. Yo ahora mismo estoy estudiando italiano, estoy ya en el tercer curso, y quién sabe si en el día de mañana presento también 'La casa de los retos' allí. Me encantaría, o incluso estar en Mediaset en Italia y verme como la nueva Natalia Estrada, aunque quizá yo sería más como Raffaella Carrà a la española.