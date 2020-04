'Madres forzosas' estrena su temporada final el 2 de junio en Netflix

Netflix ha ido ejecutando las series con las que comenzó a establecer su línea de producción original. Tras los desenlaces de 'House of Cards', 'Orange Is the New Black' o 'BoJack Horseman' en los últimos años, ahora llega el turno de 'Madres forzosas', cuya andadura en la plataforma de streaming arrancó en 2016, tratando de revivir el espíritu familiar que tan popular hizo a su predecesora, 'Padres forzosos', en los años ochenta y noventa.

Candace Cameron Bure, Andrea Barber y Jodie Sweetin en 'Madres forzosas'

Tras el estreno de la primera parte de la quinta temporada en diciembre de 2019, el lanzamiento de la tanda final de nueve episodios tendrá lugar el 2 de junio, como informa TVLine. De esta manera, Netflix limitará a tan solo medio año la espera entre ambos bloques, arrancando la época estival con el desenlace de una de sus comedias originales más longevas.

La entrega definitiva tendrá como principal atractivo narrativo la preparación de las bodas de D.J., Kimmy y Stephanie, que prometen llevar al extremo de la sanidad mental a las protagonistas de la serie para que todo salga perfecto. "Tienes a tres mujeres muy diferentes que tratan de coordinar un único evento enorme juntas. Cada una ve el mundo de manera diferente, así que el caos está asegurado," asegura la actriz Candace Cameron Bure al portal estadounidense.

Oleada de estrenos

La llegada de los últimos episodios de 'Madres forzosas' en junio a Netflix irá precedida de una abultada cantidad de estrenos destacados en mayo. Entre la abrumadora oferta que incorporará el servicio de streaming en el quinto mes del año destacan 'Hollywood', la nueva miniserie de Ryan Murphy e Ian Brennan; 'The Eddy', en la que el director de "La La Land" nos traslada al bullicio musical parisino; y 'White Lines', el thriller ibicenco del creador de 'La Casa de Papel'.