Blanca Suárez reconoce que el futuro de 'Jaguar', su nueva serie para Netflix, "está en el aire"

Blanca Suárez y Netflix mantendrán sus caminos entrelazados. Tras el final de 'Las chicas del cable' con la segunda parte de su quinta temporada, cuyo estreno está programado para algún momento de 2020, la actriz madrileña protagonizará 'Jaguar', que la mantendrá ligada a la plataforma de streaming y Bambú Producciones. Sin embargo, el desarrollo de este nuevo thriller, como el de tantas otras producciones, se ha visto frustrado por la pandemia de coronavirus.

Blanca Suárez en 'Las chicas del cable'

La intérprete ha hecho referencia a esta complicada situación durante su visita virtual a 'El hormiguero', aprovechando para actualizar el estado de este esperado proyecto: "Está absolutamente todo en el aire. Estamos cruzando los dedos para poder empezar a rodar cuanto antes. A finales de junio, quizá. Se tendrá que ir viendo sobre la marcha y nos adaptaremos a lo que nos digan y sobre todo a lo que sea mejor para todos nosotros y nuestra salud."

Cuando finalmente pueda sumergirse en su nuevo personaje, Suárez se adentrará en la España de los años sesenta. En la piel de Isabel Garrido, una cazadora de nazis conocida como Jaguar, se dedicará a sentenciar a máximos ejecutivos alemanes que se esfumaron tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, cuando se dé cuenta de que hay más agentes dedicados a esta caza, Garrido se integrará en una red de élite para fulminar los últimos coletazos de la amenaza hitleriana.

Significado secreto

Durante su entrevista, Suárez también ha desvelado cómo está llevando el confinamiento, reconociendo que está limpiando más que nunca y reorganizando su mobiliario: "Me estoy reconciliando con mi casa." Además, la actriz ha explicado el significado del colorido tatuaje que ha exhibido en su brazo: "Desde que soy pequeña la gente que más quiero me llama "pequeño poni". Cuando empecé a trabajar me llamaban así porque iba llena de pendientes y con el pelo de colores."