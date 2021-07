La guerra entre Maestro Joao y Rocío Flores vuelve a apuntarse otro capítulo. El vidente ha aprovechado para reprobar las actitudes de la exconcursante de 'Supervivientes 2020' tras la batalla de reproches que vivieron en pleno directo. Asimismo, no ha perdido la oportunidad de reflexionar si todo tuvo fue a raíz de la "envidia" o, por contra, tiene que ver con "lo que lleva dentro".

Maestro Joao y Rocío Flores

Joao asistió por videollamada a la tertulia "Va de tele", presentada por Jordi González, para hacer balance de su vida, su experiencia televisiva y sus amores. No obstante, la pregunta obligada tenía que ver con Rocío Flores, dejando clara una vez más la opinión que le ofrece su persona: "La forma de tratarme en 'Tierra de nadie' no tuvo que ver con la envidia, sino con el carácter y el genio de ella", sentenció de primeras. Además, remarcó que ese temperamento no se lo había sacado nadie hasta el momento.

Según avanzaba la conversación, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' siguió atizando a la colaboradora: "Yo actué con temple y ahí, ella sacó la inquina que tiene hacia mí". Entre otras frases célebres, Joao aseguró que la reacción de Flores radicó en que "le salieron los cristalitos del estómago", argumentando después no creer que la envidia fuese algo relevante para sus reacciones.

"No tiene por qué tenerme envidia, puede decir 'porque estás con el rubio'. Bueno, pero ella tiene un novio muy mono también", aseguró a continuación. Sin embargo, vio necesario recalcar que a él nunca le había atraído la pareja de Rocío Flores, algo que sí ocurre a su juicio con el compañero sentimental del vidente: "A ella el mío le ha gustado, pero a mí el suyo no".

Reproches para los seguidores y familiares de Flores

Joao quiso compartir con la audiencia que recibe a diario mensajes "con muchas faltas de ortografía" y palabras no muy amigables desde algunas cuentas de Twitter: "Los perfiles de tus seguidores y a quién sigues dicen mucho de ti y de ese comportamiento", en clara alusión a la forma de actuar de Rocío Flores. Sea como fuere, su respuesta es bloquear directamente y hacer caso omiso.

Zanjando este asunto en la conversación, Joao afeó la manera en la que la familia de la hija de Rocío Carrasco está intentando protegerla: "La gente de su entorno que le está arropando, lo está haciendo de mala manera... En vez de bailarle el agua, deberían decirle que pensase y recapacitase", aseguró antes de aconsejar que es mejor la tranquilidad antes que la crispación.