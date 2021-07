Rocío Carrasco ha llegado a 'Sálvame' como fichaje estrella tras la emisión de su docuserie. No obstante, el formato de Telecinco no desveló qué rol adoptaría en su nuevo puesto de trabajo, pero sí que quiso conocer cuál sería su reacción en el caso de que se cruzase con ciertas personas que muestran reticencias hacia su discurso. Una de ellas es su hija Rocío Flores.

Rocío Carrasco en 'Sálvame'

Con Carrasco entrando por teléfono, Jorge Javier Vázquez quiso hacerle una cuestión: ¿Cuál sería su manera de actuar si coincidiese con su hija en los pasillos de Telecinco? Tras un silencio momentáneo, se dispuso a responder mientras reflexionaba en alto: "Volvemos a lo mismo. Yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo seguir hacia adelante", comenzó exponiendo.

No obstante, quiso que la audiencia tomase en consideración que necesita cosas que le aporten y no que le resten: "Ya se me ha quitado bastante durante muchos años", sentenció. Al segundo, Vázquez vio conveniente darle de nuevo un aviso: "Sabes que esto puede ocurrir, porque Mediaset es un campo de minas...", haciendo referencia a que personajes enfrentados trabajan en distintos programas dentro de un mismo edificio.

Preparada para lo que pueda ocurrir

Ante estas advertencias, Rocío Carrasco quiso quitarle hierro al asunto, afirmando con humor: "Yo tengo el chaleco, casco...", sentenció entre risas. Minutos antes, narró cuál sería su reacción en el caso de que coincidiese con otros colaboradores y presentadores: su respuesta para todos ellos sería un "buenos días". La única excepción ocurriría con Ana Rosa Quintana, a quien le dedicaría un "buenos días, señora".