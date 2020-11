Maestro Joao lee el culo de Buenafuente: "Si me dicen que mi carrera acabaría enseñándole el culo al invitado"

Entre los poderes que guarda Maestro Joao en su ser, el más conocido de todos es la lectura de culos. Ya se lo hizo a varios concursantes de 'Supervivientes' durante su paso por el reality show, pero también a colaboradores de 'Sálvame' como Rafa Mora. Eso sí, lo que quizá nunca hubiéramos llegado a pensar es que Andreu Buenafuente le pediría esta atípica lectura al vidente y menos en medio de la emisión de 'Late Motiv'.

Maestro Joao le lee el culo a Buenafuente en 'Late Motiv'

El exparticipante de 'Sola/Solo' era el invitado al programa de Movistar+ y, como no podía ser de otro modo, procedió a la lectura del culo del catalán. "Me dicen que va a acabar mi carrera, porque mi carrera va a acabar, enseñándole el culo al invitado, yo digo: '¿pero tú qué te has tomado, colega?'", comentaba en tono de broma el presentador mientras aparecía un rótulo que indicaba que es Premio Nacional de Televisión. "Tienes dos marquitas aquí de cosas nuevas que te llegan. Hay una que estaba propuesta de hace un tiempo y que se quedó paralizada o chafada, pero que viene ahora y con fuerza", interpretaba Joao.

"Te comes muchísimo el coco", afirmaba al ver cómo un glúteo se sobreponía al otro. "Vas a hacer cambios en la casa o en la ciudad en la que estés y aquí son dos planes de cambios para ti, pero que no se llegan a hacer". Con los calzoncillos medio bajados, Buenafuente comentaba que el vidente tenía las manos frías mientras le tocaba. Joao le explicaba que es una persona que se hace muchas reflexiones y que se calla las cosas porque piensa que nadie le va a entender, a lo que el conductor comentaba que sus palabras "no eran ninguna tontería".

¿Le queda futuro a Buenafuente?

Después de dos minutos leyéndole el culo a Buenafuente, el exconcursante de 'El tiempo del descuento' aseguraba que al presentador todavía le queda "un futuro profesional grandísimo" y que le iban "a dar lo más grande". Ya con los pantalones subidos, el catalán se sinceraba con su invitado: "Me pensaba que esto sería una tontería, pero no por minimizar tu trabajo porque 'joer', un presentador, qué leerá. Pero has dicho cosas que... joder", afirmaba, dando a entender que el vidente había dado en el clavo en muchos aspectos.