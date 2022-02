El padre de Anabel Pantoja, Bernardo Pantoja, lleva días ingresado en un hospital de Sevilla por su delicado estado de salud. Su tía, y hermana de Doña Ana, Magdalena Clavero, visitaba el plató de 'Sálvame' para desmentir que haya filtrado unas imágenes de su sobrino en el hospital.

Magdalena Clavero, en 'Sálvame'

Con el fin de limpiar su nombre, Magdalena Clavero se sometía a dos preguntar del polígrafo de Conchita. Sin embargo, todo no salió tan bien como esperaba y la mujer terminó abandonando el plató al borde de un ataque de ansiedad. "¿Habéis hecho tú o tu marido la foto que se ha filtrado de Bernardo Pantoja dentro del hospital?", era la primera pregunta.

Aunque la mujer aseguraba que no, el polígrafo determinó que estaba mintiendo. Magdalena se llevaba las manos a la cara e inmediatamente comenzaba a perder los nervios. "¡No, por favor, lo juro por mis hijos de mi alma!". Clavero, que no paraba de repetir que "eso no podía ser", pedía a Conchita que le repitiese la pregunta. Aunque Lydia Lozano aseguró que se la había hecho hasta en seis ocasiones y el resultado era siempre el mismo.

¿Quién dice la verdad?

La tía de Bernardo Pantoja aseguró que cuando las fotografías se filtraron, ella ni siquiera había acudido aún al hospital. "Hay fotos de dos días", decía Carlota Corredera mientras la invitada seguía fuera de sus cabales. "Hay un paparazzi que se ha puesto en contacto con el programa para decir que a los 15 minutos de que tu marido y tú dejaseis el hospital le llegaron esas fotos", informaba. "¡Lo juro por Dios y que me muera aquí, que se mueran mis hijos, mis nietos! (...) Yo no he vendido nada, mi sobrino es sagrado para mí", repetía Clavero.