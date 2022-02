El regreso de Anabel Pantoja a la franja vespertina de Telecinco llegó como un soplo de "aire fresco" para el programa en el que colabora. Sin embargo, la andaluza ya protagonizó un amago de espantada cuando se dio a conocer su ruptura con Omar Sánchez. Tiempo después de aquella polémica, vuelve a estar en el ojo del huracán tras darse a conocer la existencia de un hermano secreto. Como cabe imaginarse, "la sobrinísima" abandonó el plató sin pensárselo dos veces.

La tarde del miércoles 16 de febrero trajo consigo una nueva entrega de 'Sálvame Lemon Tea', con un tema bomba: "Vas a conocer esta tarde secretos familiares que no te van a hacer ninguna gracia", comenzó exponiendo Terelu Campos, mientras preparaba el terreno. Fue el propio Bernardo Pantoja quien habría hablado durante ocho minutos con el formato de La fábrica de la tele, confirmando rumores que la exconcursante de 'Gran Hermano VIP 7' llegó a desmentir tiempo atrás.

"Anabel Pantoja tiene cuatro personas más con las que comparte sangre", sentenció Adela González, a la par que detonaba la bomba. En ese momento, el cabreo de la protagonista de esta historia podía apreciarse desde el otro lado de la pantalla: "No tengo nada que decir en este tema. Como tampoco he podido dar las buenas tardes...", expuso, con visible indignación mientras estaba sentada un sofá.

Se levanta y marcha

Mientras se levantaba y recogía sus enseres, dijo sus últimas palabras: "Me encanta vuestro programa, me encanta vuestra investigación. [...] Ante esto, yo no lo voy a consentir", sentenció. En ese momento, María Patiño terminó por indignarse, asegurando que "siempre pasa lo mismo" cuando se trata este asunto. Horas más tarde, 'Sálvame naranja' especificó que Anabel Pantoja, con ella presente, tendría un hermano y tres sobrinos de los que no conocía existencia.