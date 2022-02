Pillan a Anabel Pantoja despachándose contra Kiko Rivera por mentir sobre su relación

Anabel Pantoja está realmente molesta con Kiko Rivera. Tras su intervención en 'Sálvame', su prima no tuvo unas bonitas palabras para él. Durante la pausa publicitaria del programa de La Fábrica de la Tele, pillaron a Anabel Pantoja hablando mal de Kiko Rivera y mostrando la tensa relación que hay entre ambos.

Anabel Pantoja y Kiko Rivera

En su participación en 'Sálvame', el DJ aseguró que tenía muchas ganas de ver a su prima Anabel Pantoja, pero ella no le creyó. Después de la conexión en directo, Pantoja fue al baño con Gema López y se desahogó: "Es muy fuerte. Esto es para coger un guionista de Netflix. Es surrealista. Yo le he pasado el parte de mi padre todas las mañanas y es verdad que él me ha escrito y me ha dicho: 'Por favor, a ver si puedo verlo'. Pero me da pena cuando dice que hablamos mucho, eso es mentira. Mucho 'Te quiero', pero me han entrado ganas de decir que eso es mentira", sentenció.

La colaboradora pidió a Gema López que dijera que en una ocasión había ido a ver a Kiko y a sus hijos, pero que el músico no había salido de su habitación para recibirla: "Es verdad que él me llama, yo no se lo cojo porque estaba dando de comer a mi padre. En ese momento le escribo un mensaje y le digo 'Que sepas que papá tiene esto, esto y esto. Por lo menos, llámalo'. Mi padre le tiene mucho cariño, lo adora. Tanto decir que le iba a llamar y no le ha llamado todavía", comentaba la colaboradora.

Los problemas de salud de Kiko Rivera

Desde principios de año, el cantante y DJ está sufriendo fuertes dolores de gota que le impiden hacer vida normal. Por ese motivo, Kiko Rivera alega que se siente incapaz de incluso visitar a su tío Bernardo Pantoja, que está enfermo. No obstante, el hijo de Isabel Pantoja ha declarado que "hablan mucho", algo que, como se ha podido ver, no sentó nada bien a su prima, quien se despachó a gusto contra su primo.