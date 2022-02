La tarde del 7 de febrero, Anabel Pantoja terminó sobrepasada en 'Sálvame' y, a pesar de la mediación de compañeros como Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez, la colaboradora aseguró que sería su última aparición en el programa. No obstante, tan solo un día después, Pantoja acudió a su puesto de trabajo y arrancó la tarde de 'Sálvame' echándose atrás en su decisión, momento en el que pidió perdón, horas antes de romper a llorar al descubrir algunos titulares que su expareja Omar Sánchez habría lanzado en su exclusiva, cuya publicación sale el miércoles 9 de febrero.

Anabel Pantoja habla con María Patiño y Terelu Campos en 'Sálvame'

"No entiendo a Anabel. Con una persona que amenaza con irse cada vez que hablamos, yo no puedo trabajar. Lo digo de corazón", manifestaba María Patiño, antes de recibir junto a Terelu Campos a su compañera. "Creo que está más sobrepasada por lo de fuera que por lo que pasa en este estudio", apostaba por su parte la segunda, más conciliadora, bajo el argumento de que "es muy difícil separar la familia. No siempre la puedes dejar fuera". Tras recibir a Pantoja, Patiño quiso saber "qué ha hecho que estés hoy aquí", ante lo que la aludida respondió que "primero, que tengo que acudir a mi puesto de trabajo y, segundo, que creo que una persona puede cometer un error".

"Ayer fueron muchas cosas y uno de los errores que cometí fue comportarme como una niña pequeña, como una caprichosa", reconoció la sevillana, que esperaba "no volver a cometer ese error". La colaboradora admitió que "patiné y pido perdón, sobre todo a la gente que está detrás, a los cámaras que vienen detrás y demás". "Me desbordé porque tengo encima un montón de cosas que no son públicas", declaró Pantoja, al respecto, antes de abordar la exclusiva de su expareja, la cual confesó que no le preocupaba, "pero pienso que habrá un punto de inflexión". Asimismo, la colaboradora desveló que, aunque "no conozco el contenido", "sí que me ha llegado lo que ha dicho María", en concreto, que había cosas que no le iban a gustar.

Anabel Pantoja vuelve a Sálvame y pide disculpas a todo el equipo por su comportamiento de ayer #SalvameLemonTea #yoveosalvame pic.twitter.com/lNnQaCB60I — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 8, 2022

"Anabel dejó de necesitarme a su lado"

Anabel Pantoja trata de contener el llanto en 'Sálvame' tras descubrir algunas declaraciones de Omar Sánchez

Un par de horas más tarde, 'Sálvame', de la mano de Adela González, destapaba algunas de las declaraciones que la expareja de Pantoja había lanzado en su exclusiva. "Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me habría casado" o "Anabel es otra persona, totalmente diferente de la que me enamoré" fueron los primeros en salir a la luz. "No me ha dolido, pensaba que iba a ser algo peor, eso ya lo hablamos. Tampoco he descubierto América ahora", declaró la sevillana, sobre el primero de ellos. "En Cantora ocurrió algo que me hizo replantearme el futuro de la relación", señalaba otro titular de Sánchez.

Dichas palabras hacían referencia a unas declaraciones que Pantoja había confesado la primera vez que habló de su ruptura y de las que enseguida se arrepintió, al señalar que, en ese hecho desconocido, su ahora expareja no había estado a la altura en un principio. "No voy a hablar. Mañana cuando salga la entrevista, estaré en una cueva cueva y me desahogaré con quien yo quiera", respondía la colaboradora antes de conocer el último titular: "Anabel dejó de necesitarme a su lado". Ese último adelanto de la entrevista terminó por romper la calma de Pantoja a quien, a pesar de sus súplicas, enfocaron durante unos minutos hasta que, finalmente, se le escaparon las lágrimas. "No voy a hablar", reiteraba la colaboradora, emocionada.