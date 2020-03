Flavio, hundido en un primer pase de micros de la Gala 8 de 'OT 2020' en el que se evidencia el nivelazo

La tarde del miércoles 4 de marzo, los concursantes de 'OT 2020' actuaron en el primer pase de micros de la Gala 8, donde Gèrard y Jesús se juegan su permanencia en la Academia. Una cita en la Anaju, como favorita de la gala anterior, tendrá ocasión de actuar con Samantha como parte de su privilegio, en el que será el último dúo evaluable del programa.

Los nominados Gèrard y Jesús en el primer pase de micros de la Gala 8 de 'OT 2020'

Gèrard fue el primero en actuar con "Brown Eyed Lover", de la que Noemí Galera señaló nada más terminar "que no te despiste la guitarra" con la que actuaba. "Creo que será muy guay. Me parece una súper buena elección de tema. Te veo un carácter que no te he visto hasta ahora", alabó Manu Guix. "Creo que vas a hacer un numerazo, creo que lo vas a hacer súper bien. No sufro por esto, pero quiero subidón a nivel vocal", pidió Mamen Mendizábal, tras lo cual Ivan Labanda animó al concursante a decidir "lo que vas a hacer y hacerlo a fondo", mientras que Joan Carles Capdevilla le recomendó que "no te compliques, busca algo súper efectivo y cómodo para ti". "En cuanto termines de encajarlo, te lo vas a pasar muy bien", vaticinó Vicky Gómez.

"Lo más peligroso es el principio. Para mí, es una intro de coro", manifestó Manu tras ver la actuación de Jesús con "El alma al aire". "Vas muy bien. Estás en tu género, la canción funciona. Estás mucho más preciso de afinación que la semana pasada, creo que estás en el tono perfecto", observó el director, tras lo cual Mamen confesó que "en el estribillo es donde más disfruto, pero hay momentos en los que te veo duro". "Vas muy bien a nivel expresivo. Tienes un peligro que es caer en los lugares comunes de cantante al uso", declaró Labanda, sobre la interpretación, en la que insistió que tuviera cuidado en la primera parte, porque "te conectas en un momento y sueltas y te emborrachas de momentos que no dicen nada".

El "último" dúo

Anaju y Samantha contagiaron su alegría al profesorado con "Girls Just Want to Have Fun", del que Noemí opinó que "está muy bien la actitud pero creo que falta un poco más de gamberrismo", algo con lo que el resto se mostró de acuerdo. "Musicalmente, las chorradas que hemos cambiado se han ido", observó Guix, mientras que Mamen confesó estar "muy contenta" antes de alabar de Anaju que estuviera "en la colocación nueva" y de Samantha, "muy bien la parte de los estribillos". "Estamos ante un número que puede ser súper divertido. Creo que hay que darle más chicha", declaró Vicky, tras lo cual instó a las concursantes a "olvidaos de ser cuquis, sed vosotras mismas", a lo que Labanda añadió "levantad a la peña y disfrutadlo a tope".

Numerazos a la vista

Hugo, Nia y Bruno en el primer pase de micros de la Gala 8 de 'OT 2020'

"Se acabó" fue el tema que interpretó Hugo, tras el cual Mamen admitió estar "contentísima". "Has puesto la colocación que queríamos y se nota", alabó la profesora, antes de animar al concursante a hacerlo "así siempre" y felicitarlo por su "buen trabajo". "Consigues hacer un numerazo con una canción que es mucho más sencilla que el 'Genius'", opinó Guix, haciendo referencia a la canción que el concursante había interpretado en la Gala 7, después de que Iván declarase que "te va como anillo al dedo esta canción". En el caso de "Mujer latina", de Nia, Noemí observó un "principio un poco más descontrolado". "No puedes relajarte en ningún momento en este ejercicio aeróbico. A la que te descuidas, vas tarde", recalcó Manu, tras lo cual señaló que "ha habido algún momento en el que ibas un pelín por detrás y es evitar que eso pase".

"Es espectacular poder bailar al nivel que has bailado e intentar hacer los acentos", ensalzó de la concursante Mamen, quien destacó el hecho de que "hemos conseguido quitar la nasalidad" y apuntó a la posibilidad de que "en algún momento pudieras bajar la laringe para darle un cambio de color", aunque "ya con lo que haces, estaría muy feliz". "Esto no es capaz de hacerlo cualquiera. Quiero agradecerte que no quieras echar nada atrás", aplaudió Vicky, tras opinar de Nia que "me pareces increíble". "Me ha faltado volvía a estar un poco tensa. Esta canción se canta desde la libertad, cero tensión", declaró por su parte Manu, tras ver a un nervioso Bruno interpretando "La puerta violeta". "Confía en lo que haces, porque lo haces muy bien", lo animó Mamen, mientras que Labanda se unió a la opinión de Guix y aconsejó a Bruno, "cuanto más sencillo, fácil, relajado, sereno, mejor".

Los pensamientos negativos de Flavio

En cuanto a la actuación de Flavio con "Man, I Feel Like A Woman", el concursante fue la excepción en un excelente pase, donde por desgracia pinchó y siguió cuesta abajo a pesar de los mudos ánimos de los profesores. "Tengo un montón de pensamientos negativos todo el tiempo", confesó Flavio, al borde del llanto, antes de recibir un abrazo de la directora, quien observó que "esta canción te pega y la tienes cruzada desde el minuto uno". "No dudes de ti, esto no es nada. Me la has cantado antes y era un escándalo. Estoy segura de que lo puedes hacer increíble", lo animó Mamen, mientras que Manu lamentó que la canción "se convierta en una tortura, porque es una oportunidad de lucirte". "No quiero que te agobies por tonterías", manifestó el director, quien apuntó a la posibilidad de hacer cambios para que encajara mejor con Flavio, algo que él descartó al no tratarse de un bajón ligado a la canción.

"Estas señoras vienen muy fuerte"

Los concursantes de 'OT 2020' en la actuación grupal del primer pase de micros de la Gala 8

Maialen y Eva, por el contrario, pusieron un broche de oro a la recta final de las actuaciones por separado con sus respectivas interpretaciones de "Just A Girl" y "Bad Guy". "Es espectacular lo que estás haciendo. Es muy guay como suena", elogió Manu de la primera, a quien él y Mamen dieron algunas recomendaciones muy puntuales. "Súper guay. Canela en rama", manifestó Labanda, sin más comentarios. En el caso de Eva, su locura, su interpretación y movimientos dejaron flipados a los profesores, especialmente a Mamen, quien incluso llegó a emocionarse.

"Estoy feliz por ti. Se te ve súper cómoda", comentó Noemí, antes de que Mendizábal declarase que "lo que haces es muy fuerte". "¿Cómo puedo llorar con 'Bad Guy'? Me ha impresionado mucho. Lo has hecho en constricción pero no me importa", manifestó la profesora, con lágrimas en los ojos, tras lo cual Manu ensalzó el hecho de que "no tiene nada que ver con la canción, es todo lo que haces". Un momento tras el cual los chicos cantaron a coro "No controles", tema tras el cual Galera resaltó que los "hombres de la Academia, poneos las pilas porque estas señoras vienen muy fuerte".