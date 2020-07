Piden la expulsión de Oriana de 'La casa fuerte' tras tirarse sobre Maite Galdeano en la piscina

La división en 'La casa fuerte' es cada vez mayor y por ello, la tensión está a la orden del día en el formato de Telecinco y Bulldog TV. El último enfrentamiento vivido en el programa y que los espectadores pudieron ver en la emisión 'Última hora' el miércoles 8 de junio fue el que protagonizaron Maite Galdeano y Oriana Marzoli. Una disputa que dio el salto a las redes sociales, donde no fueron pocos los internautas que pidieron la expulsión disciplinaria de la segunda por lo que le hizo a la madre de Sofía Suescun.

Oriana se tira sobre Maite en 'La casa fuerte'

Todo empezó cuando Fani Carbajo le explicó a Oriana que el día de su cumpleaños, Maite había acudido a su habitación a despertarla con una cacerolada, algo que evidentemente gustó muy poco a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Pese a despertarla inmediatamente, la elegida de Dios no dejó de hacer ruido para molestar a su compañera en el que debía ser un día muy especial. Una situación que podría haber quedado ahí pero que Marzoli decidió vengar, aunque lo tuvo que hacer sola ya que Carbajo confesó que no se atrevía a responder de la misma forma a Galdeano.

Por ello, Oriana se acercó con una cazuela a la piscina en la que Maite se encontraba tomando el sol sobre una colchoneta; lo hizo después de confesar que "yo quería que sintiese un poquito lo mismo después de que me despertase de muy malas maneras". "¡Vamos Maite! ¡Vamos! ¡Buenas tardes, Maite! ¡Buenas tardes, tía! ¡A despertarse! ¡Por los Sanfermines!", empezó a gritar Oriana mientras no dejaba de dar golpes a la cazuela. Por su parte, Galdeano intentó no darle mayor importancia y entre risas no dudó en dar palmas y ponerse a cantar. "Ha intentado desquiciarme y no lo va a conseguir", confesaba minutos después ante un redactor del formato.

Maite: "Me da fobia el agua"

"¿No te gusta mojarte?", siguió Oriana, segundos antes de tirarse encima de Maite en la piscina. En ese momento, la madre de Cristian Suescun rápidamente empezó a moverse y salió de la piscina, confesando que "me da fobia el agua, se me ha hundido toda la cabeza". Unos minutos después, explicó que "me duele muchísimo la gargante por el cloro", mientras Marzoli no dejaba de burlarse de ella por este casi ahogo. "Está a punto de morirse. ¡Mira, mira!", siguió diciendo entre risas, mientras Galdeano intentaba recuperarse. Una actitud que no ha gustado nada a muchos seguidores del formato, que no han dudado en cargar contra Marzoli pidiendo incluso su expulsión disciplinaria del programa.

Reacciones en redes sociales

