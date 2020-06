'La casa fuerte': Yola Berrocal y Leticia Sabater se reconcilian y desvelan su relación familiar secreta

'La casa fuerte' ha conseguido lo que parecía inimaginable: que Yola Berrocal y Leticia Sabater se reconcilien después de años peleadas. Pese a que ambas vivieron una primera gala enfrentadas, el convertirse en pareja de concurso ha hecho que ambas hayan empezado a conocerse de verdad, siendo entonces cuando se han dado cuenta que hay mucho más que les une de lo que creían. "Te tengo que confesar algo (...) ya empiezo a estar feliz de que seamos pareja", empezó diciéndole la artífice de "La Salchipapa" mientras juntas hacían la cama, para después confesarla a su compañera y ahora casi amiga que "me río mucho contigo porque somos muy diferentes, porque a veces me asombro por lo que haces y dices, pero yo tengo mucha más picaresca y tú eres súper ingenua (...) por eso a veces me llama la atención tu comportamiento, pero me hace gracia".

=Yola Berrocal y Leticia Sabater, en 'La casa fuerte'

Estas palabras emocionaron mucho a Yola, que no dudó en coger de la mano a Leticia para iniciar así la que iba a convertirse en la reconciliación más inesperada del concurso. "He notado un cambio abismal desde ayer", afirmó esta, para después dejarle claro a Leticia que "sé que eres una persona que ha sufrido mucho y que eres una luchadora". Fue entonces cuando ambas reconocieron que "se han hecho putadas" mútuamente, pero ahora había llegado el momento de dejarlo todo atrás y de empezar de cero. Algo que las dos corroboraron durante la emisión de la segunda gala de 'La casa fuerte', en la que Leticia Sabater confesó que "nunca hubiese imaginado que esto iba a pasar (...) yo lo creía imposible porque llevábamos muchos años peleadas, llevándonos muy mal" e incluso explicó que hasta ahora "cuando ella iba a un programa, yo no acudía para no coincidir con ella en ningún plató".

Sus padres trabajaron juntos

Pero la cosa no quedó ahí y es que Yola Berrocal quiso aprovechar este momento de unión y felicidad para confesar que hay una relación familiar que las une desde hace ya varias décadas. "Hace cuarenta y dos años nuestros padres trabajaban juntos y ahora a sus hijas las ha unido el destino", empezó explicando la cantante, afirmando después que "mi padre siempre me contaba esa anécdota y me preguntaba que por qué no me llevaba bien con Leticia si su familia era muy buena y maja". Fue entonces cuando Sonsoles Ónega se mostró muy sorprendida al revelarse esta unión y se interesó en el trabajo que sus respectivos padres compartieron.

"Los dos son directores ingenieros de mina", siguió explicando Berrocal, quien afirmó por último que "nunca había entendido que pasaba con Leticia, pensaba que tenía algo en contra de mí (...) pero ahora estoy muy contenta de haberla conocido". Finalmente, ambas sellaron definitivamente esta reconciliación con un bonito pico en la boca que sin duda evidenció que la guerra ha terminado y que ahora sí, arranca una nueva unión en 'La casa fuerte'. ¿Las veremos convertirse en dúo artístico? ¿Esta amistad podría terminar transformándose en una relación sentimental? Está claro que por ahora todas las opciones son posibles y cualquier cosa puede suceder en la conocida villa en la que se desarrolla el formato de Telecinco.