La reacción de Ana Rosa al conocer que Sofía Suescun y Maite Galdeano comparten consolador: "No son amiguitas"

El regreso de Maite Galdeano a un reality show está dejando momentos del todo surrealistas, como era de esperar. La Elegida de Dios concursa en 'La casa fuerte' con su hijo, Cristian Suescun, con quien decidió recientemente disfrazarse para amenizar el día a sus compañeros. Ni corta ni perezosa, Maite no dudó a la hora de enrollar una sábana alrededor de su hijo semidesnudo e introducir su mano en el interior de sus calzoncillos para dar forma a su disfraz, una especie de Cupido.

Ana Rosa, sin palabras al ver a Maite Galdeano meterle mano a su hijo

"Yo es que no doy crédito, perdonadme. Me ponéis estas cosas y me bloqueo", reconocía Ana Rosa Quintana este martes al ver las imágenes en el tramo final de su programa. "Yo respeto que todo el mundo haga lo que le de la gana, me parece fenomenal. Pero es que hay cosas que entiendes y esto no lo entiendo", añadía, mientras Joaquín Prat aplaudía la "mezcla entre una deidad griega y un niño en pañales" en la que se había transformado Cristian.

"¿Qué te esperas de esta gente?", intervenía Alessandro Lecquio, a punto de desvelar una inusitada práctica de la matriarca: "Maite dijo el otro día que comparte el consolador, repito, el consolador, con su hija". "No quiero decir que esto me parezca depravado pero, como mínimo, un poco curioso porque es algo muy personal. No lo compartes, y mucho menos con tu hija", opinaba el conde.

Ana Rosa, sin palabras

"Es una falta de todo. Falta de pudor antes que todo", remataba Lecquio. A su lado, Ana Rosa hacía un esfuerzo por hablar ante semejante información. "Falta de higiene en primer lugar y, en segundo lugar, de no entender lo que es una relación de una madre y una hija. No son amiguitas, una madre y una son cosas distintas que dos amiguitas", opinaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', que no terminaba de aclarar si compartir un vibrador entre dos amigas le parecía más apropiado. "Absolutamente, una madre y una hija tienen que mantener una relación como mínimo de pudor", le daba la razón el colaborador.