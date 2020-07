María Jesús Ruiz deberá abandonar 'La casa fuerte' por motivos judiciales

Cada vez es más habitual que algunos concursantes de los realitys de Mediaset España tengan que ausentarse unas horas o incluso días para acudir a saldar causas pendientes con la justicia. Es lo que le pasó a la modelo y colaboradora televisiva María Jesús Ruiz que en el año 2018 tuvo que viajar de Honduras a España y dejar unos días 'Supervivientes' para declarar en un juicio contra José Manuel Gil Silgado por presuntos malos tratos. Una situación que ahora, dos años después se volverá a repetir.

Juani Garzón y María Jesús Ruiz

Esta deberá dejar unas horas la villa localizada en San Agustín de Guadalix en la que se desarrolla a día de hoy el reality 'La casa fuerte' para acudir a un juicio el próximo 16 de julio. Esta mantiene un pleito con el que fuese su exrepresentante ya que este le reclama una cuantía económica que la modelo no le habría ingresado en su día, cuando ambos trabajaban juntos. Ruiz deberá dar las explicaciones pertinentes ante el juez y esperar después unos días a que este resuelva oficialmente el conflicto que lleva abierto ya un tiempo.

Esta salida del programa no supondrá su abandono definitivo del programa ya que una vez haya declarado, un equipo de Bulldog TV la volverá a llevar a la finca en la que se realiza el programa. Evidentemente, los responsables del mismo garantizarán que en su salida al exterior esta esté completamente aislada para que no pueda recibir información alguna del exterior en ningún momento. Cabe recordar que su ausencia será simplemente de unas horas, un tiempo en el que su madre Juani Garzón seguirá en la casa y es que esta no deberá salir del programa, permanecerá encerrada junto al resto de sus compañeros.

Segundo problema legal en un mes

En este caso, los responsables jurídicos de Ruiz no han podido evitar que esta haya salido de la casa, algo que sí sucedió semanas atrás ya que esta tenía otro asunto legal que también debía resolver en el exterior en relación al pago de la comisión de la compra del hogar en el que está residiendo a día de hoy con sus hijas. Finalmente su pareja Curro pudo hacerse cargo del mismo en su representación y por lo tanto no fue necesario que esta dejase el hogar de San Agustín de Guadalix, algo que ha sido imposible ahora.