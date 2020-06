Oriana tira los objetos personales de Macarena al campo en 'La casa fuerte' y Rafa Mora estalla contra ella

La vida en 'La casa fuerte' es de todo menos tranquila y prueba de ello es que Macarena Millán, una de las concursantes que estaba pasando más desapercibida en el formato, ahora también está envuelta en una gran polémica. Un conflicto que arrancó después de que ella se quejase a Labrador de no cumplir sus tareas de la limpieza. "Esta chavala es tonta", afirmó este a Oriana Marzoli, quien no dudó en cargar contra la que creíamos su amiga. "¿Ahora te das cuenta?", respondió, mientras Labrador comparaba a su compañera con Ned Flanders.

Oriana y Macarena en 'La casa fuerte'

Este distanciamiento con ellos y también con Iván González ha provocado que Macarena se una a Leticia Sabater y Yola Berrocal, algo que parece que no ha gustado a Oriana. Por ello, la polémica concursante no ha dudado en coger el colchón de Macarena junto a sus objetos personales para tirarlos en mitad del campo como venganza. "Se va a dormir con las chachas por allí abajo porque me sale de los cojones. ¡Hala!", afirmó Marzoli mientras tiraba al colchón. Un gesto que evidentemente molestó mucho a la propia Macarena y también a sus dos nuevas amigas, que no dudaron en defenderla frente al resto.

Yola a Oriana: "¿Estás zumbada?"

"¿Tú de qué vas? ¿Estás zumbada? ¡Hay unos límites en la vida! ¿Tienes envidia?", empezó recriminándole Yola Berrocal a Oriana, para después dejarle claro que está convencida que "tienes una falta de autoestima brutal (...) y las personas que no llegan a nada como tú se creen superiores". "¡Estoy hablando con la dueña del circo! No con el payaso", respondió tajante Marzoli, mientras Millán prefería no entrar más en el juego y frenaba la bronca. Paralelamente, Leticia Sabater intentaba tranquilizarla, le recordaba que con lo que está haciendo "se está delatando delante de todos" y le pedía a Berrocal que "no soltemos a Macarena hasta el final".

Yola Berrocal contra Oriana Marzoli en 'La casa fuerte'

El motivo el enfado de Iván con Macarena

Paralelamente y ya en la gala, los concursantes analizaron l conflicto; un momento que Iván González aprovechó para justificar su distanciamiento con Macarena. Uno de los mejores amigos de Rafa Mora explicó que después de haberse peleado en infinidad de ocasiones con Oriana por defenderla le molestó que ella no hiciese lo mismo y que tras ver como Maite Galdeano cargaba contra él sin piedad, ella no dudase apenas unas horas después en ponerse a bailar con la de Pamplona, como si nada hubiese pasado. Algo que este considera una traición que le demostraría el poco cariño que le tiene. Por su parte, María Jesús Ruiz se unió a esta acusación y acusó a Maite de haber manipulado a Macarena, algo que está negó. "Soy cero manipulable, voy con Maite porque es una persona maravillosa", afirmó esta, confesando que "Iván me ha decepcionado desde la primera gala".

La decepción de Rafa Mora

Esta bronca evidentemente molestó a Rafa Mora, que en plató afirmó estar "decepcionado" con Oriana Marzoli e Iván González. "Pensé que sería un programa muy divertido en el que los veteranos le tenderían la mano", siguió explicando Mora, afirmando además que "Oriana le dijo fuera que le echaría un cable". De hecho, este enfrentamiento ha hecho que el extronista se haya replanteado aspectos de su amistad con González. ¿Estamos ante el final de esta unión por el conflicto con Macarena o esta e Iván se terminarán uniendo antes de que finalice esta edición del reality show?