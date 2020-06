'La casa fuerte' estrena mecánica y Ferre se indigna con la organización

Tras la sexta gala de 'La casa fuerte', los participantes del reality show de Telecinco y Bulldog TV tienen claro que en cualquier momento todo puede cambiar en en el formato. Tal y como anunciaron Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega, el espacio modifica de forma importante su mecánica para añadir más emoción a la competición y evitar además que los asaltos se repliquen en cada una de las entregas que se prolongue el concurso. De esta forma, a partir de ahora habrá dos asaltos semanales (jueves y domingo) y no uno como sucedía hasta ahora y se incorpora una nueva inmunidad.

Ferre y Cristina en 'La casa fuerte'

La inmunidad de las parejas

Por ello, Leticia Sabater y Yola Berrocal se enfrentaron a Maite Galdeano y Cristian Suescun en el asalto de este domingo, un duelo que las primeras lograron vencer, quedándose unos días más con su caja fuerte. Pero paralelamente, lo que poco podíamos esperar es que estas dos parejas iban a convertirse en inmunes. La organización del formato ha decidido que para evitar que los duelos se repitan en cada entrega, las parejas que estén implicadas en el mismo se librarán del siguiente. Una estrategia con la que se pretende añadir más emoción a la competición consiguiendo que nuevas parejas se deban enfrentar al veredicto de la audiencia.

Ferre, indignado tras no ser inmune

Esto llevó a que tras las correspondientes pruebas de cada equipo, Cristina y Ferre como residentes se tengan que enfrentar a Oriana Marzoli e Iván González como asaltantes el próximo jueves. Un enfrentamiento que gustó bastante poco a Ferre, quien no dudó en quejarse públicamente del cambio de mecanismo, que ha hecho que su inmunidad que tenía el jueves apenas dure una noche. Pudimos ver al concursante visiblemente enfadado, negándose a hacer el último reto de su prueba ya que era imposible que ganasen. "Si somos inmunes el jueves... pues me he cabreado cuando me enteré ayer que ya no lo éramos", afirmó este.

Por su parte, Sonsoles Ónega no dudó en defender al programa y aclaró que "erais inmunes para el asalto que tuvisteis el jueves, no para siempre", algo que hizo que Ferre pidiese disculpas y zanjase el tema. Ahora, él y su novia deberán luchar por mantenerse en la habitación y no perder su caja fuerte, que hasta ahora acumula 9.000 euros en total ya que ambos han sido los concursantes que más pruebas han ganado desde que se estrenó el programa. Por su parte, Fani Carbajo y Christofer Guzmán acumulan 8.000 euros mientras que las cajas de Yola y Leticia y Juani Garzón y María Jesús Ruiz tienen 6.000 euros cada una.