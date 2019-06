De 'Making a Murderer' a 'El caso Alcàsser': 12 docuseries de sucesos para amantes del true crime

Aunque queramos negarlo, los sucesos generan cierto interés irremediable que nos incita a saber más. Por ello, las ficciones que cuentan en su hilo argumental con una muerte trágica o un suceso escalofriante suelen captar la atención de la audiencia desde el piloto. El true crime es un género literario, cinematográfico y televisivo que se encuentra en auge en los últimos años.

Estados Unidos se lleva la palma en lo que a docuseries de crímenes reales se refiere, con obras maestras como ' Making a Murderer ' o ' The Jinx ', pero. Desde ese momento, muchos de los asesinatos más sonados del país se han adaptado a la televisión en forma de documentales de investigación.

En ocasiones, los contenidos audiovisuales emitidos han ayudado a reabrir casos que parecían no estar completamente cerrados. Otros, en cambio, simplemente han servido de medio de información para los espectadores y otros no han llegado a encajar entre la crítica y la audiencia. En FormulaTV hemos hecho un repaso a las series basadas en asesinatos reales y hemos recopilado las mejores tanto de dentro como de fuera de las fronteras de España.

1 Muerte en León

Isabel Carrasco, víctima de 'Muerte en León'

Comenzamos la lista de docuseries con un caso espeluznante: 'Muerte en León'. El documental cuenta la historia del asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta por aquel entonces de la Diputación Provincial de León, en mayo de 2014. Por el crimen fueron detenidas tres personas: Raquel Gago, Monserrat González y Triana Martínez, hija de Monserrat. Fue esta última la que acabó con la vida de la presidenta por problemas laborales y lo hizo en plena calle y a la vista de todos. Después se reunió con su hija, a la que le dio un bolso pequeño con el arma del crimen en su interior y esta última introdujo el bolso en otro más grande que a su vez metió en el maletero de Gago. Esta -siendo supuestamente cómplice y habiendo pactado todo con las otras dos- llamó a la policía para denunciar que alguien había introducido el arma en su coche.

Años después de la emisión de la serie, el director decidió convertirla en un largometraje en el que reunía toda la ficción y nuevos datos y secuencias que terminaban con un final mucho más cerrado. Y es que para Webster, 'Muerte en León' no le había dejado muy buen sabor de boca. En la película, disponible en HBO bajo el nombre de 'Caso cerrado', aparece un nuevo y misterioso personaje, Luis Estébanez, que mantuvo una extraña relación con Triana, no está claro de qué tipo aunque él asegura que era meramente laboral, y que nunca había sido investigado ni llamado a declarar. Aunque aún quedan flecos sueltos, esta segunda versión del documental aportó muchos datos nuevos que pueden servir para aclarar un poco el asunto o, por el contrario, para rizar más el rizo.

2 Making a Murderer

Steven Avery esposado y escoltado por la policía

No podíamos dejar fuera de nuestra lista al rey de los documentales del género true crime. Con muchos más episodios que la anterior, 'Making a Murderer' llegó a Netflix en diciembre de 2015 y lo hizo por todo lo alto, recibiendo un sinfín de críticas positivas. Y no es para menos, ya que Laura Ricciardi y Moira Demos, las creadoras, dedicaron diez años de sus vidas a viajar persiguiendo el caso de Steven Avery y a grabar todos los detalles para después montar una docuserie. Avery fue detenido en 1986 por supuesta violación, que luego se demostró ser falsa y por la que pasó dieciocho años en la cárcel. Una vez absuelto por la aparición de pruebas que le exculpaban, volvió a ser detenido, esta vez acusado de asesinato de una fotógrafa que había acudido a casa de Avery por última vez antes de morir. 'Making a Murderer' es el cóctel perfecto de un true crime que engancha: cuenta con declaraciones, entrevistas, procesos judiciales, explicaciones narrativas y finales de infarto en cada episodio que hacen que el público quiera seguir viendo más y más.

3 La desaparición de Madeleine McCann

Kate McCann, la madre de Madeleine

Volviendo a Europa, nos encontramos con otro de los casos más escalofriantes de la historia: la desaparición de Madeleine McCann. En mayo de 2007, una niña inglesa desaparece por la noche de un apartamento del Algarve en el que se encontraba de vacaciones con su familia y amigos de los padres y lo hace encontrándose en su propia cama en el momento de la desaparición. Los adultos habían salido a cenar a un restaurante cercano a la vivienda y aseguraron haber regresado a ver cómo dormían los niños varias ocasiones y en periodos de tiempo breves. Antes de la media noche es la madre la que da la voz de alarma anunciando que la niña no se encontraba en la cama. Pocos días después, ambos padres se convierten en sospechosos y dejaron de serlo cuando se cerró el caso por la falta de pruebas.

Después del éxito que tuvo con 'Making a Murderer', Netflix se aficionó al true crime y lanzó 'La desaparición de Madeleine McCann' en marzo de 2019. El documental, compuesto por 8 episodios, cuenta cómo se desarrollaron los hechos, cómo fueron tratados los padres desde el principio y qué pudo ocurrir alrededor de esa extraña desaparición. Algo que hay que destacar es la negativa de los padres a colaborar con el gigante de streaming en el documental por no considerar que pudiera servir como canal de ayuda para encontrar por fin a la niña.

4 Beware the Slenderman

Slenderman, uno de los protagonistas de 'Beware the Slenderman'

Con el avance de las nuevas tecnologías y la cada vez más rápida incursión de los más pequeños en el mundo de Internet, últimamente escuchamos historias y tragedias que antes nunca hubiéramos imaginado. La que vamos a contar ahora y la que narra 'Beware the Slenderman' ocurrió en mayo de 2014. Dos niñas de doce años llevaron a una compañera suya al bosque y comenzaron a apuñalarla hasta diecinueve veces en diversas partes del cuerpo para conseguir beneficios por parte de Slenderman. O eso alegaron. Slenderman no es más que un personaje ficticio virtual que no tiene cara, viste de oscuro y cuenta con una especie de tentáculos que salen de su espalda. Gracias a un motorista que pasó poco después por el lugar, la víctima pudo llegar al hospital y sobrevivió. Al ser menores de edad, ninguna entró en prisión y no fue hasta 2018 cuando un juez dictó que Morgan Geyser, una de las que intentaron asesinar a la niña, tendría que pasar cuarenta años en un psiquiátrico y Anissa Weier, que solo estuvo presente animando a su amiga pero no participó en las puñaladas, veinticinco años. El documental llegó al catálogo de HBO en enero de 2017 y analiza el caso contando con la colaboración de las familias de las implicadas.

5 Un golpe maestro

Marjorie Diehl-Armstrong, cerebro del caso de 'Un golpe maestro'

Para muchas personas que lo han comparado con las exitosas docuseries basadas en hechos reales que el fenómeno de streaming había lanzado con anterioridad, 'Un golpe maestro' no ha encajado de manera positiva. Pero también cuenta una historia como mínimo escalofriante. En julio de 2003, un repartidor de pizza acude a un banco con el objetivo de llevarse la mayor cantidad de dinero posible y lo hace con una bomba atada a su cuello. Al salir se topa con la policía pero estos no son capaces de detener la situación y el artefacto termina explotando. La investigación rodeó a todo aquel que tuviera una mente tan perversa como para elaborar ese plan y 'Un golpe maestro' intenta, en ocho episodios, hacer a la audiencia testigos de lo que fue el caso y lo que lleva a sus espaldas, con Marjorie Diehl-Armstrong como protagonista y autora intelectual del plan. Pero la falta de profundidad en el asunto deja al documental bastante cojo, y tratándose de Netflix, todo el mundo esperaba más.

6 Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills

Una escena de 'Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills'

Uno de los crímenes más sonados de los años noventa en Estados Unidos fue el de Christopher Byers, Michael Moore y Stevie Branch. Tres niños de ocho años que aparecieron muertos en el bosque Robin Hood Hills en Arkansas en condiciones terroríficas. Después de que la policía abriera la investigación y relacionara los asesinatos con rituales satánicos, tres jóvenes fueron detenidos por supuestos autores. Uno de ellos se delató y acusó a sus otros dos compañeros de haber estado en el lugar de los hechos durante la noche de autos, pero sus abogados alegaron que lo había confesado después de ser presionado durante mucho tiempo. Todo esto se cuenta en 'Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills', aunque el documental de HBO se centra en los juicios que se celebraron después de que detuvieran a Damien Echols, Jason Baldwin, y Jessie Misskelley y todo se narra en una hora y media.

7 Lo que la verdad esconde: El caso Asunta

Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres de Asunta

En España hemos sido testigos de muchas desapariciones y crímenes que han trastocado a todo el país y que se han hecho eco en medios de todo el mundo. Uno de los más comentados de los últimos años es el de Asunta Basterra. En septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denunciaron la desaparición de su hija, cuyo cuerpo apareció un día después sin vida en Teo, cerca de la casa de los padres. La niña, a la que adoptaron desde China cuando apenas tenía un año, fue intoxicada con ansiolíticos y asfixiada. Después de un conjunto de pruebas -como cuerdas en la vivienda, la aparición de sustancias tóxicas al encontrarse en grandes cantidades en su cuerpo y la desaparición del portátil y el teléfono de Basterra-, el juez determinó que habían sido ambos los autores del asesinato y que lo habían hecho de forma premeditada, al llevar meses drogando a la pequeña. Atresmedia lanzó en mayo de 2017 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta', una docuserie de tres capítulos que narraba el caso en profundidad y tuvo mucha repercusión en redes sociales.

8 Amanda Knox

Amanda Knox

Si viajamos atrás en el tiempo nos encontramos con el terrible asesinato de Meredith Kercher. La joven había dejado su casa para empezar a estudiar en Italia compartiendo piso como cualquier estudiante que se muda a otro país. Durante la noche posterior a Halloween de 2007, mientras ella dormía en su habitación, alguien entró y acabó con su vida tras más de cuarenta puñaladas. Después de que el cadáver apareciera, fueron tres las personas acusadas del crimen: Amanda Knox, con la que convivía; el novio de esta, Raffaele Sollecito y un amigo de las chicas, Rudy Hermann. La primera fue acusada de asesinato después de descubrir que había mentido en varias ocasiones a la policía al asegurar, por ejemplo, que su compañera siempre cerraba el cerrojo de su habitación cuando realmente nunca antes lo había hecho. Knox fue condenada a veintiséis años de prisión pero luego fue absuelta por incongruencias en la investigación, aunque fue acusada por injurias y calumnias contra su jefe en aquel momento, y volvió a ser absuelta por falta de pruebas. El documental 'Amanda Knox' de Netflix está calificado como uno de los más aclamados por la crítica y cuenta con declaraciones de la propia Knox y de muchas personas que envolvieron a este caso.

9 Marta, la niña de Sevilla

Marta del Castillo

Televisión Española también se ha hecho eco del true crime. La 2 lanzó en junio de 2019 el documental 'Marta, la niña de Sevilla'. Desgraciadamente, todo el mundo conoce o ha oído hablar del caso de Marta del Castillo. En octubre de 2011, la joven desapareció con tan solo diecisiete años y todavía no se sabe dónde está su cuerpo. Durante los días posteriores a su desaparición, sus amigos y familiares hicieron todo lo posible por movilizar a la gente para buscar a la joven, pero no hubo ni rastro de ella. En febrero de 2012, la expareja de Marta, Miguel Carcaño, y cuatro personas más entre las que se encuentran Samuel Benítez, Javier García "El Cuco", Francisco Javier Delgado y María García, fueron detenidas. Y es que Carcaño confiesa el crimen y asegura que lanzó el cuerpo de la fallecida al río Guadalquivir. Después aseguró que él no la había matado, sino que había sido El Cuco. Desde ese momento, el presunto asesino ha cambiado su declaración en un total de nueve ocasiones y se encuentra en prisión para cumplir una condena de veintiún años y tres meses. El documental del ente público se centra más en el dolor de la familia y en declaraciones de aquellas personas que han investigado el caso que en el asesinato en sí.

10 The Keepers

Cathy Cesnik, la monja víctima de 'The Keepers'

En 1967, Cathy Cesnik desapareció repentinamente. Cesnik era una monja que impartía clases a chicas jóvenes y que salió una noche de su casa para comprar un regalo a su hermana y nunca regresó. Su coche sí estaba en su puerta pero ella no apareció hasta unos meses después que su cuerpo se encontró sin vida en un vertedero próximo a su vivienda. La joven tenía solo veintiséis años y nadie supo nunca qué fue lo que ocurrió, el motivo de su asesinato ni la persona que lo llevó a cabo. En el momento se pensó que había sido un asesino en serie obseso con el sexo que había terminado con la vida de esta chica y de otra días antes, pero nunca hubo pruebas que lo confirmaran. Finalmente, un sacerdote fue el blanco de todas las sospechas, gracias a las confesiones de abusos y violaciones que realizaron varias exalumnas del colegio en el que trabajaba Cathy. Todo un auténtico misterio que Netflix aprovechó para crear un nuevo true crime centrado en el caso de esta monja y recogiendo declaraciones de todas las personas que la rodearon, incluidas algunas de las chicas que acudían a sus clases en aquella época. 'The Keepers' se estrenó en mayo de 2017 y cuenta con siete episodios de aproximadamente una hora de duración.

11 El caso Alcàsser

Cartel de 'El caso Alcàsser'

El caso Alcàsser continúa dando vueltas después de veintisiete años de que ocurriera. En noviembre de 1992, ocurrió algo que mantuvo en vilo a toda España: Toñi, Miriam y Desirée, tres chicas de entre catorce y quince años, fueron secuestradas mientras hacían autoestop para llegar a una fiesta. Si su desaparición ya cayó como un jarro de agua fría sobre todo el país, el momento en el que se encontraron los cuerpos, completamente destrozados, y todo lo que ello implica -la violación y posterior tortura de las tres niñas-, fue una auténtica tragedia. Los dos acusados fueron Miguel Ricart y Antonio Anglés.

El primero confesó haber participado en el crimen y fue condenado a ciento setenta años de prisión pero solo cumplió veintiuno antes de salir de la cárcel, y el segundo, al verse implicado, huyó del país y no volvió a ser encontrado, por lo que no pudo ser juzgado. El 14 de junio de 2019, Netflix estrena 'El caso Alcàsser', una docuserie de cinco capítulos tratando el caso de una manera mucho más informativa que como lo trataron en su época Nieves Herrero o Paco Lobatón y con material inédito.

12 The Jinx

Robert Durst, empresario protagonista de 'The Jinx'

Hemos querido cerrar nuestra lista por todo lo alto, con una de las ficciones más aclamadas de los últimos tiempos. 'The Jinx', la docuserie de HBO que se estrenó en mayo de 2015, cuenta en seis episodios la historia de Robert Durst, un empresario que alcanzó el estrellato después de que su mujer desapareciera misteriosamente. Años después apareció muerta una amiga del estadounidense que se suponía que sabía qué había pasado con la mujer, y esto provocó que Dust fuera detenido y luego puesto en libertad por falta de pruebas. En 2001, un año después de ese asesinato, ocurrió otro: el del vecino de Robert en el lugar en el que este último vivía haciéndose pasar por una mujer. Volvió a ser detenido tras huir de su país y de la justicia pero fue nuevamente absuelto gracias a su defensa.

Antes de la emisión del último capítulo, Durst concedió una entrevista en televisión y en una pausa publicitaria se delató y fue detenido por su confesión. Sin saber -o eso se piensa- que el micrófono estaba abierto, confesó por error que había asesinado a todos y lo hizo hablando consigo mismo.