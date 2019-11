'Sálvame' revela la verdad del vídeo de Malú y Albert Rivera: Ella sí sabía que les grababan

Albert Rivera se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del panorama político nacional tras las elecciones del pasado 10 de noviembre. El descalabro que sufrió Ciudadanos provocó que terminase dimitiendo apenas doce horas después, un importante movimiento que sin duda revolucionó el panorama político nacional. En una multitudinaria rueda de prensa, Rivera afirmó que dejaba el partido, se retiraba de la vida pública y apostaba más que nunca por su vida familiar. "Ha llegado el momento de servir a otra gente (...) de servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen. De servir a mi hija, a la que he dedicado menos horas de lo que debería y menos fines de semana de los que me tocaban y a mi pareja, que ha estado a mi lado aguantando contra viento y marea en todo momento".

Malú y Albert Rivera

Este directo mensaje a la cantante Malú sorprendía a todos y les volvía a poner de nuevo en el foco mediático. Pero lo que posiblemente poco esperaban es que iban a ser pillados por una indiscreta cámara apenas unas horas después, ¿o sí? El espacio 'Sálvame' emitía este martes 12 noviembre unas imágenes inéditas en las que veíamos a ambos comer en un bar de carretera dirección Extremadura sobre las 7:30 de la mañana. Estas instantáneas habían sido grabadas justo después de la dimisión de Rivera y en ellas les veíamos comer primero y después recoger toda la comida que no habían consumido para llevárselas. Unas imágenes que sin duda servían para desviar la atención del complicado momento profesional que estaba viviendo el chico.

Lo que pasó realmente

Lo que poco podíamos imaginar es que la artista sí fue consciente de que estaba siendo grabada, o eso al menos afirmó María Patiño en la entrega de 'Sálvame' emitida este miércoles 13 de noviembre. "No sé si puedo contar lo que dijo el director en la reunión", empezaba diciendo la presentadora y colaboradora, para después insistir en que cree que la información que se manejaba en el espacio era importante para que la audiencia entendiese lo que estaba pasando con este asunto. Jorge Javier Vázquez entonces la invitaba a hablar de lo que se había dicho en la reunión previa a la emisión del programa, pero haciéndolo "bajo tu responsabilidad".

Pues bien, Patiño se atrevía y era entonces cuando explicaba que "el bruto de esas imágenes filtradas lo tiene este programa y según han podido detectar, a ella se le escucha decir: 'nos están grabando'". Sin duda, esta reveladora información encaja con la secuencia y es que ambos deciden abandonar el lugar de forma abrupta y muy rápida, llevándose la comida que no les había dado tiempo a consumir. ¿Por qué estas prisas? Posiblemente porque la que fuese coach de 'La Voz' se había percatado que había una cámara apuntándoles directamente y decidió dejar el lugar junto a su pareja sin armar escándalo alguno, para evitar por tanto una polémica mayor en medios de comunicación.