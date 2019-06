La factura de 3.000 euros en teléfono de Malú y otros secretos que desvela su biografía no autorizada

Malú es una de las cantantes más conocidas y con más trayectoria de nuestro país, lo que no quita que haya aspectos de su vida que se desconozcan, y más cuando siempre procura que no se hable de ella por temas extramusicales. No obstante, "Toda, la biografía no autorizada de Malú", escrita por Miguel Ángel Bargueño, ha desvelado algunos secretos de la vida de la ahijada de Alejandro Sanz.

Malú

Uno de ellos es que su madre, Pepi Benítez, miembro del grupo Arena Caliente, se mantuvo durante dos semanas consecutivas en el número 1 de la lista de Los 40 principales con el tema "Mátame", como indica Semana. Igual de sorprendente es que para saber que el primer disco de Malú vendió 85.000 ejemplares en el primer mes, el dueño de la discográfica Pep's Records y varios de sus ayudantes fueron a los puntos de venta contando uno a uno los álbumes adquiridos.

Asimismo, quien lea libro podrá saber que, supuestamente, la intérprete de "Aprendiz" se gastó 500.000 pesetas (3.000 euros) en teléfono en un solo mes en una gira a América porque echaba de menos a su familia; que se acomplejaba de su "culo gordo" y de su "timidez compulsiva"; o que desde que le reventó la vesícula en el año 2008 empezó a tomarse la vida de un modo diferente.

Cara y cruz

La biografía no autorizada de Malú también revela las relaciones de la cantante con otras personalidades de la música. Algunas mejor avenidas que otras. Y es que mientras que se descubre que la amistad que le une a Melendi comenzó cuando le pidió que le compusiese algunas canciones para su disco "Guerra Fría", con el productor Kiko Campos acabó tan mal que acabó pidiendo hacer su álbum sola.