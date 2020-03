Manu Zapata recuerda a Los Lobos en '¿Quién quiere ser millonario?' con este ocurrente guiño

Si la semana pasada el concursante de '¿Quién quiere ser millonario?' fue Alberto Sanfrutos, esta vez ha sido otro integrante de Los Lobos de '¡Boom!', Manu Zapata, el encargado de aspirar al millón de euros de bote. De esta manera, el participante vuelve a encontrarse con el presentador Juanra Bonet, pero esta vez en otro espacio televisivo.

Manu Zapata, en '¿Quién quiere ser millonario?'

Manu Zapata es el integrante más joven de Los Lobos pero no por ello el que menos experiencia tiene. Bonet le presentaba como "la élite de los concursantes", ya que además de llevarse casi seis millones de euros en '¡Boom!', ha sido súpermagnífico en 'Saber y ganar'. "Todo lo que sea menos de un millón de euros ya no vale, ¿no?" le preguntaba divertido el presentador. "Fue excepcional, nosotros no pensamos que íbamos a llegar tan lejos", ha respondido sinceramente Zapata.

Precisamente, en una pregunta posterior, pudo hacerle un guiño a sus Lobos con una comparación. El concursante tenía que descartar de las opciones el nombre que no pertenecía a uno de los evangelistas. "Eran cuatro, y se suelen recitar por orden", empezaba a contestar Zapata. Bonet le dio pie a enumerar a sus compañeros comparándolos así con los evangelistas: "Bueno, Erundino, Valentín, Manu y Alberto", decía recordando a sus amigos, con los que consiguió en 'Boom' un récord guiness.

Su antiguo vínculo con el programa

Cuando Juanra Bonet le preguntaba a Manu Zapata sus aspiraciones para esa noche, el concursante le confesaba una cosa: "En su día participé en '50 por 15', pero no se llegó a emitir", contestaba haciendo referencia a la primera versión que existió de '¿Quién quiere ser millonario?', emitida en Telecinco desde el año 99 al 2001. Sin duda Zapata ha sido un hombre de concursos, los cuales le han dado muchas alegrías.