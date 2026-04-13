Por Adrián López Carcelén |

Marc Giró llegará muy pronto a laSexta con 'Cara al show', su nuevo formato de entrevistas que combina humor, actualidad y música en directo. El comunicador será el encargado de dirigir un espacio en el que también estarán Yolanda Ramos, Pepe Colubi o Nacho Duato como colaboradores.

El programa busca asentarse en la cadena de Atresmedia, que cumplió 20 años el pasado mes de marzo. "Viene a sumar a esta cadena que cumple 20 años, que es una cadena con su propia personalidad, que combina entretenimiento y actualidad (...). Seguimos apostando por ser una cadena rompedora", ha señalado Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia. La directiva ha señalado que el nuevo programa de Marc Giró "va a aplicar frescura, diversión, con una manera clásica y revolucionaria".

Marc Giró y Carmen Ferreiro en la rueda de prensa de 'Cara al show'

El espacio contará con un espectacular plató, que además será el primer plató de Europa totalmente adaptado gracias a una increíble rampa. "Cuando me reuní con Chema, director de producción, le decía que necesitaba madera... Me ha hecho un plató de televisión genial. Ahora a ver si estoy a la altura y me acuerdo de cómo coño se presenta un programa. Es un plató de late night, tiene calidad", ha asegurado Marc Giró.

Las novedades de 'Cara al show'

Marc Giró llegará muy pronto a laSexta con 'Cara al show'

Sobre la estructura del programa,, ' Late Xou con Marc Giró ', que le llevó a ganar el Premio Iris 2025 a Mejor Presentador. "Es como cuando vas a ver un mago y sabes que va a sacar un conejo de la chistera, pero cuando lo saca te sigues sorprendiendo.", ha dicho el presentador.

Por tanto, en cada entrega Marc Giró entrevistará a dos famosos de diferentes ámbitos tras el monólogo inicial. Además, el espacio contará con la aparición de los colaboradores habituales y las intervenciones improvisadas de Las Glorias Carabeteras, el dúo formado por Marta Bernal y Gloria Martínez. Asimismo, contará con música en directo de la Giró's Boys Band, integrada por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López.

"Hace tiempo me preguntaban cómo me vería en diez años y decía delgada. Ahora sí que sé qué es lo que quiero hacer dentro de diez años: seguir con 'Cara al show'", ha confesado un ilusionado Marc Giró, que ha agradecido a Santi Villas, el director y "el otro cabeza pensante" del proyecto, la confianza y el apoyo: "Detrás de cada mariquita siempre hay otro... si tienes suerte".