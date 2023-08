Por Redacción |

Ahora sí, ahora no. Eso es lo que mejor refleja el cambio de Telecinco con 'Me resbala'. Tras la emisión de la sexta entrega el pasado 1 de agosto, se esperaba que siete días después la cadena emitiera el séptimo programa de los nueve que tienen grabados. Sin embargo, se lo pensaron mejor y anunciaron un refrito, bajo el título 'Me resbala más', que previsiblemente condenaría de manera definitiva al espacio presentado por Lara Álvarez.

Pero lejos de ser esta la única modificación, en la tarde del 7 de agosto, y después de haber confirmado la emisión del refrito, Mediaset España ha enviado una nota de prensa con las parrillas actualizadas. El grupo de comunicación parece que se ha pensado mejor su estrategia y ha decidido darle otra oportunidad a los nuevos contenidos.

Lo cierto es que emitir un refrito en la noche del 8 de agosto resultaba cuanto menos extraño, pues eso no iba a ayudar a sacar a flote los datos de audiencia. Recordemos que el pasado 1 de agosto se conformó con un pobre 7,4% de cuota de pantalla y poco más de 700.000 espectadores. Eso sí, queda por conocer su estrategia de cara al martes siguiente, ya que el 15 de agosto es festivo nacional y ese día sí podrían decidir ocuparlo con esa entrega de 'Me resbala más' para tener este formato hasta la última semana de agosto.

Una bajada tras otra

El formato de Shine Iberia llegaba a la parrilla de Telecinco tras una notable pérdida de audiencia en Antena 3 años atrás. El afán de la cadena por este espacio de humor blanco no ha sido recompensado en los datos de su visionado. Su estreno atrapaba a un 11,7% y alcanzaba el millón de espectadores, manteniendo esta cifra y el doble dígito en su segunda entrega. Sin embargo, no dejaba de caer semana tras semana, hasta el punto de alcanzar su mínimo el 25 de julio, cuando se quedaba con un 7,1% y 687.000 espectadores.