FormulaTV
Conectar

CUMPLEAÑOS FELIZ

María Casado se salta el guión en 'Informativos Telecinco' y felicita por sorpresa a una reportera

La presentadora, al frente de la edición del fin de semana, ha protagonizado un divertido momento junto a la reportera Bea Simó.

María Casado se salta el guión en 'Informativos Telecinco' y felicita por sorpresa a una reportera
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 23 Febrero 2026 12:53 (hace 14 horas)

Programa relacionado

Informativos Telecinco Fin de Semana

Informativos Telecinco Fin de Semana

Informativos Telecinco Fin de Semana

1990 - Act

España

Informativos

4,9

Popularidad: #90 de 1.914

  • 6

María Casado, en imágenes 10 fotos

María Casado, presentadora de 'La Mañana de La 1' María Casado sustituye a Mariló Montero en 'La mañana de La 1' María Casado, nueva cara visible de 'La Mañana de La 1' 'La Mañana de La 1' se renueva con María Casado María Casado posa en la alfombra de los Premios Iris 2015 Maria Casado, presentadora de 'Los desayunos' María Casado seguirá al frente de 'Los desayunos de TVE' María Casado presenta '59 segundos' María Casado en '59 segundos' María Casado

Es común ver a María Casado saltarse el guión y protagonizar momentos divertidos en 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. El sábado 21 de febrero la catalana volvió a demostrar que presentar un informativo no es sinónimo de frialdad, sino que se puede combinar el rigor con una cercanía propia de otros géneros televisivos.

El momento ocurrió durante una conexión con Sierra Nevada, lugar donde el bronce olímpico en el relevo mixto de esquí de montaña de Ana Alonso se celebró con una energía especial. Allí, en su Granada natal, fue donde la deportista olímpica comenzó a forjar su carrera.

María Casado felicitó a su compañera Bea Simó al conectar desde Sierra Nevada para hablar del bronce olímpico de Ana Alonso
María Casado felicitó a su compañera Bea Simó al conectar desde Sierra Nevada para hablar del bronce olímpico de Ana Alonso
Vídeos FormulaTV

Para comprobar el estado de ánimo de los paisanos del lugar, Beatriz Simó, reportera de 'Informativos Telecinco', se desplazó hasta allí. Al conectar con ella, María Casado sorprendió a la audiencia con una felicitación de cumpleaños improvisada a su compañera.

Una felicitación inesperada

"En las montañas granadinas de Sierra Nevada han seguido la prueba en una pantalla gigante, y no sé si también te han felicitado el cumpleaños, Bea Simó. Muchas felicidades", le dijo la presentadora desde el plató de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'.

Beatriz Simó no se esperaba la felicitación de María Casado en &#39;Informativos Telecinco Fin de Semana&#39;
Beatriz Simó no se esperaba la felicitación de María Casado en 'Informativos Telecinco Fin de Semana'

Beatriz Simó reaccionó, totalmente descuadrada, con una fuerte carcajada. "Muchísimas gracias. Lo voy a tener que celebrar con una tarta helada, ya que estamos por aquí", bromeó la cumpleañera para continuar con su información desde Sierra Nevada y seguir con el ritmo del programa.

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas