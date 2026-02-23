María Casado se salta el guión en 'Informativos Telecinco' y felicita por sorpresa a una reportera

Por Adrián López Carcelén |

Es común ver a María Casado saltarse el guión y protagonizar momentos divertidos en 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. El sábado 21 de febrero la catalana volvió a demostrar que presentar un informativo no es sinónimo de frialdad, sino que se puede combinar el rigor con una cercanía propia de otros géneros televisivos.

El momento ocurrió durante una conexión con Sierra Nevada, lugar donde el bronce olímpico en el relevo mixto de esquí de montaña de Ana Alonso se celebró con una energía especial. Allí, en su Granada natal, fue donde la deportista olímpica comenzó a forjar su carrera.

María Casado felicitó a su compañera Bea Simó al conectar desde Sierra Nevada para hablar del bronce olímpico de Ana Alonso

Para comprobar el estado de ánimo de los paisanos del lugar, Beatriz Simó, reportera de 'Informativos Telecinco', se desplazó hasta allí. Al conectar con ella, María Casado sorprendió a la audiencia con una felicitación de cumpleaños improvisada a su compañera.

Una felicitación inesperada

Beatriz Simó no se esperaba la felicitación de María Casado en 'Informativos Telecinco Fin de Semana'

"En las montañas granadinas de Sierra Nevada han seguido la prueba en una pantalla gigante,", le dijo la presentadora desde el plató de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'.

Beatriz Simó reaccionó, totalmente descuadrada, con una fuerte carcajada. "Muchísimas gracias. Lo voy a tener que celebrar con una tarta helada, ya que estamos por aquí", bromeó la cumpleañera para continuar con su información desde Sierra Nevada y seguir con el ritmo del programa.