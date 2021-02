María José Campanario detiene su conflicto con Belén Esteban, según Jesús Manuel: "La guerra ha terminado"

Belén Esteban ha vivido un fin de semana muy agitado tras la carta que María José Campanario escribió en su cuenta de Facebook dirigiéndose a la colaboradora de 'Sálvame' como "lerda" o "princesita barata", además de amenazarla con sacar a la luz trapos sucios. Pero, como era de esperar, la de Paracuellos no se quedó atrás e irrumpió contra ella en las dos ediciones de 'Deluxe'. "La José", como le llama Belén Esteban, amenazó con una tercera guerra mundial, pero, tras asegurar su archienemiga que tiene un arsenal preparado, ¿habrá finalmente tal conflicto?

Jesús Manuel acude a 'Sálvame'

Jesús Manuel Ruiz acudía a 'Sálvame' en la tarde del lunes 8 de febrero para contar todo lo que sabe sobre Campanario, y es que fue él quien la entrevistó después de que borrara la publicación de sus redes sociales. "Yo creo que la guerra, por parte de ella, ha terminado esta mañana", anunciaba. Aunque el periodista no habla con la odontóloga desde el sábado por la noche, aseguraba que algunas de sus fuentes le han comentado que iba a parar ya.

Por su parte, Kiko Matamoros afirmaba que, según había podido saber él, el sábado por la tarde habló con su abogado, de modo que es muy probable que fuera este quien el lunes por la mañana le aconsejara no adentrarse en un conflicto con la expareja de su marido. Paz Padilla se interesaba por si la razón de enterrar el hacha de guerra se debía a la información sensible que Esteban guarda en su móvil. Sin embargo, Jesús Manuel no cree que esa haya sido la razón.

Jesulín apoya a su mujer

Siguiendo con el motivo por el que María José Campanario ha decidido no entrar en guerra con Belén Esteban, surgía la duda de si quizá había sido Jesulín quien le había pedido que no siguiera adelante. Sin embargo, Jesús Manuel informaba de que, durante su entrevista, Campanario le había asegurado que su marido la apoya en todo. Por otro lado, Matamoros explicaba que personas muy cercanas a Jesús Janeiro le habían comentado que este está harto de su mujer.