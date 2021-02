La amenazante carta de María José Campanario a Belén Esteban: "Estoy deseando llevarte al juzgado"

Durante la tarde del viernes 5 de febrero, el equipo de 'Socialité' hizo llegar al plató de 'Sálvame' unas cartas de María José Campanario donde criticaba a su archienemiga Belén Esteban. Como era de esperar, la princesa del pueblo estalló y advirtió a Campanario que "podría liarse la tercera guerra mundial" si seguía por ese camino.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique

Para sorpresa de todos, durante la madrugada del 5 de febrero la actual pareja de Jesulín de Ubrique publicaba una carta llena de mensajes hirientes contra la expareja de su marido. "Sí, me temes. Soy yo la que llevo 20 años con Jesús Janeiro Bazán, no año y medio como tú, ¡sin casarte!. Me descojono cuando te llaman exmujer de", escribe Campanario.

En cuanto a la respuesta de Belén, María José le recomienda a la "princesita barata" que "no hacen falta guerras, aunque tengo todas las armas. Y estoy dispuesta a usarlas". "Hablas de mi familia y de mí, has estado 20 años lucrándote de ello. No toques a mi familia, porque yo por ella muero, no mato", decía haciendo referencia a las conocidas palabras de Esteban.

Pero María José no ataca solamente a Belén, sino que también compadece a su marido, Miguel, porque "sigue comiendo de las mierdas que sigues haciendo creer que son verdad". Con tono agresivo, Campanario también espeta: "Me la sudas tú y tu panda de palmeros", y menciona que Belén podría perder "su asqueroso trono". Lo que queda claro es que María José está "desando llevarte al juzgado".

María Patiño y la respuesta de Belén Esteban

Mientras se anunciaba el contenido de la carta, María Patiño ha tratado de desmentir algunas de las palabras de Campanario, como su referencia a que lleva "mucho tiempo en silencio". "Sólo ha tenido silencio, o miedo, cuando la detuvieron por lo de su madre".

La compañera y amiga de Belén Esteba ha reconocido que Belén está callada "por voluntad de su hija, porque así se lo ha pedido". No obstante, y tras entrar al programa por vía telefónica, la protagonista de la carta confirmaba que hablará en 'Sálvame deluxe' mientras trabaja y sentenció que "amenazas, ni una".