Belén Esteban responde a la carta de María José Campanario: "No te voy a insultar, pero lerda tú"

Las reacciones de Belén Esteban a la carta de María José Campanario no se han hecho esperar. La pareja de Jesulín de Ubrique publicó un escrito en sus redes sociales donde criticaba duramente a la tertuliana, aunque luego fue borrada. A pesar de ello, el 7 de febrero Esteban habló alto y claro en 'Sábado deluxe', y contestó a todas las acusaciones e insultos recibidos mirando directamente a cámara: "Yo no he sido un polvo de una noche, cariño. Por mucho que te pese, yo tuve una relación con él. Nuestra primera hija, no tuya, fue una niña deseada con muchísimo amor y es lo mejor que tengo en mi vida".

Belén Esteban en 'Sábado deluxe'

La colaboradora de 'Sálvame' admitió que Campanario tiene la libertad de decir y opinar lo que quiera. No obstante, Esteban dejó claro que en el momento en el que se la menciona a ella directamente, no se iba a cortar ni un pelo en responder a lo que sea: "Si me provocáis, suelto todo lo que llevo dentro. Ayer dije que dejara de escribir sobre mi persona. ¿Lerda? Mira, no te voy a insultar, pero lerda tú", lanzó la ganadora de 'Gran Hermano VIP', quien admitió haber estado hablando dieciocho años hablando de Jesulín porque formaba parte de su vida: "Hablo de lo que me da la gana. No te confundas. Miguel trabaja. A día de hoy no ha hecho ninguna exclusiva, ni siquiera el día de su boda, así que tú ni le nombres".

"¿Tú no has hablado de mí? ¿Qué eres ahora?¿La muda de Ubrique? Demándame. La única ha sido condenada has sido tú, un año y once meses", recordó la tertuliana de 'Sálvame'. Esteban afirmó estar cansada de las amenazas de Campanario y apuntó que su hija Andrea era consciente de todo lo que pasaba entre ellos porque "tenemos comunicación y amor": "Estoy curada. Espero que te cures de la maldad que tienes. Te deseo que seas la mitad de lo feliz que soy yo con mi familia. ¡Mi familia!", recalcó Esteban y añadió que ni se le ocurriese mencionar a "la niña": "Ni la nombres. Tú no. No tienes ni puta idea ni la conoces. Ni tú ni su padre".

Belén Esteban explota contra Jesulín de Ubrique

Después de escuchar la segunda parte de la carta de María José Campanario, Belén Esteban no pudo más y advirtió a la mujer de de Ubrique que tuviese cuidado con lo que decía: "Dedicada a mi familia estoy. El que no se ha dedicado nunca es tu marido. ¿Veinte años hablando de mi vida? Sí. ¿Qué has estado haciendo tú, que te he visto en el Hola? Vale ya. Eres como los bebés, que lloran de día y joden de noche", soltó la tertuliana.

Esteban empezó a recriminar la falta de información que tenía el torero sobre su propia hija: "Escribe lo que quieras, pero no te dirijas a mí porque estoy callada por lo que estoy callada y, esto no lo digo por ti, pero que el otro no sepa dónde estudia ni cómo se llama su novio...". La colaboradora cogió su móvil y lo mostró a cámara: "¡Cuidado! Como saque lo que hay aquí quedaríais muy mal tú y tu marido. Y que sea la última vez que gritas a alguien de mi familia. Si tienes cojones, me gritas a mí. Estoy callada por la persona que más quiero. No voy a entrar en más detalles, pero el que está a tu lado vergüenza le tenía que dar por no haber sacado la cara. Vale ya, porque no me corto un pelo".