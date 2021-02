Belén Esteban compara la vacunación en España con Eurovisión: "Israel nos gana. Siempre vamos los últimos"

'Sálvame' se hizo eco durante la tarde del pasado 2 de febrero de la fiesta de cumpleaños que Raquel Bollo había celebrado en una casa junto a otros 10 personas con motivo del primer aniversario de su nieta, la hija de Alma Cortés Bollo. Estas imágenes indignaban a los colaboradores, quienes no comprendían cómo podía haberse saltado las normas sanitarias al estar más de cuatro personas sin distancia y sin portar mascarillas.

Belén Esteban en 'Sálvame'

Algunos de ellos, como Rafa Mora, pedían que a todas las personas que pusieran en peligro la salud de otros, como había hecho Bollo, las metieran durante unos días en el calabozo, ya que las multas parecen no ser efectivas. Por su parte, Lydia Lozano aconsejaba que fueran a ayudar a Urgencias para así ver la situación a la que se enfrentan los sanitarios, medida avalada por Belén Esteban, quien pedía una mayor responsabilidad, pues hay personal médico que acude al psicólogo por todo lo que lleva viendo en estos meses.

Con la palabra tomada, Esteban aprovechó para hacer un llamamiento a los políticos y pedirles que continúen con las vacunaciones. Fue en este momento cuando realizó una curiosa comparación con Eurovisión. "A ver si traen ya las vacunas y empezáis a vacunar. Israel nos gana que parece esto Eurovisión, siempre vamos los últimos. Siempre. A ver si ya traen las vacunas", soltaba, produciendo las risas en plató por su símil. "¿Dónde están los puestos? ¿Dónde? Vacunar. ¿No habéis pagado? ¡Ni que fuera esto Bin Laden!", espetaba, en alusión a su mítico "¡ni que fuera yo Bin Laden!".

Las críticas de los colaboradores

Los allí presentes se mostraron en contra de la relajación de Raquel Bollo. Laura Fa comentaba que ya no solo se salta las normas, sino que, además, lo sube a las redes sociales. Anabel Pantoja, por su parte, también entendía que era algo indefendible, pero la excusaba en que "ella no era conocedora de que la estaban grabando". La colaboradora salía en defensa de la madre de su primo, comentando que tan mal lo había hecho ella como las otras personas que asistieron a la fiesta, a lo que Gema López le respondía que ese argumento no era válido, ya que ellos hablan de la cara conocida.