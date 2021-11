María Lapiedra visitó el plató de 'Sálvame', muy afectada, después que el programa enseñara los correos electrónicos que demostrarían que podría haber realizado un striptease sin que su marido, Gustavo González lo supiese. Antes de la entrevista, la exactriz se mostraba destrozada desde la sala VIP: "Aquí traigo pruebas de que no es verdad, pero aún así me da miedo", confesó.

Carlota Corredera y María Lapiedra, en 'Sálvame'

Carlota Corredera le contaba a la colaboradora que el programa no dio la información hasta tenerla "absolutamente contrastada". 'Sálvame' afirmó tener las pruebas de que la colaboradora podría haber negociado, vía mail, hacer un striptease o un baile privado en una despedida de soltero. En los correos electrónicos mostrados por el espacio de La fábrica de la tele se habla de una cantidad de 1.500 euros, y de un pago en bizum que se realizaría en dos partes.

Lapiedra negó rotundamente todas las informaciones e incluso atacó al programa: "Yo entiendo que os encante destruir parejas y todo eso, pero llevo años sin hacer todo eso. ¡No hay ni una sola foto! Vosotros decís que me pagan la mitad por adelantado, ¿dónde está el justificante de pago? Es que yo necesito pruebas, porque sé que no las tenéis, porque es imposible", contestaba, visiblemente alterada.

La colaboradora se sinceró en el plató y confesó que creía que iba a perder a Gustavo González. "Es que yo creo que me va a dejar, porque es como la gota que colma el vaso. [...] No me imagino una vida sin él", narraba entre lágrimas. Además, se confesó: "Tengo la sensación de que yo estoy más enamorada que él".

El matrimonio cara a cara

La pareja pudo hablar en directo a través de una videollamada. El colaborador, que el día anterior había confesado en plató que tenía el "alma rota", volvió a expresar su tristeza: "Estas cosas me causan un dolor terrible, una decepción. Y no quiero volver a sentirme inseguro. Ahora estoy tranquilo en mi vida", relataba. Aún así, González afirmó que cree a su mujer y la va a apoyar. "Tenemos una vida muy tranquila, muy bonita; estamos bien. Por eso, esto para mi distorsionaba totalmente lo que yo pensaba que era mi vida", explicó en directo.