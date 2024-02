Por Redacción |

No faltaron momentos emotivos en los Goya. Uno de ellos fue el discurso de Sigourney Weaver, en el que se acordó de una persona clave en sus películas en España. La estrella puso en valor la figura de su actriz de doblaje en España, María Lluïsa Solà. Horas después, ella misma ha concedido una entrevista en la que no ha dudado en mostrar su agradecimiento por el discurso y por sus muestras de cariño.

Gala de los premios Goya

Sigourney Weaver mencionó a Solà en su discurso tras recoger el Goya Internacional: "María, espero que estés viendo esta noche, porque. El momento fue de lo más comentado y horas después la actriz de doblaje ha reaparecido en una entrevista en Rac1 en la que ha hablado de cómo ha sido el reconocimiento en la prestigiosa entrega de premios.

Maria Lluïsa Solà ha confesado que nunca antes una estrella había destacado su trabajo y ha narrado cómo vivió ese instante frente a la televisión viendo la gala. "Estaba en casa, sentada, y me levanté y dije "no puede ser", y me quedé mirando, como soñando, emocionada y sorprendida", expresaba. Además, no quiso ocultar su alegría por el discurso de la intérprete norteamericana, que hizo un discurso aplaudido por los asistentes y los espectadores de la ceremonia.

Gran experiencia

Con una larga trayectoria a sus espaldas, Maria Lluïsa Solà ha confesado lo que implica el mensaje de la estrella norteamericana: "Fue muy bonito, estoy muy contenta por mí, por mi profesión y por mis compañeros". Además, ha reconocido que intentará contactar con ella para agradecérselo por llamada. La actriz de doblaje, a sus 85 años, también ha sido voz de los grandes nombres de mujeres del cine internacional en su adaptación en España, Susan Sarandon, Jamie Lee Curtis o Diane Keaton.