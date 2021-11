Un día más, 'Sálvame' trató el conflicto existente entre Anita Matamoros y la novia de su padre, Marta López. Kiko Matamoros afirmó que su pareja ha perdido dinero porque su hija la ha vetado en determinados eventos. La colaboradora Marta López se pronunció para confirmar la información de Matamoros, lo que desató la guerra en plató.

María Patiño y Marta López

La colaboradora madrileña explicó que había compartido gestor con su tocaya y que, al llamarse igual, había recibido algunas facturas suyas por error. "Os podríais sorprender. Lo que dice Kiko tiene razón", apoyaba las palabras de su compañero. Estas declaraciones provocaban el enfado de María Patiño: "Marta, es que tú tienes dos idiomas", decía irónicamente.

"Habla de una manera por delante y de otra por detrás. La conozco pero como el hambre", exclamaba Patiño mientras abandonaba el plató. La batalla de gritos empezaba y López le recriminaba desde la lejanía: "Ven aquí y dímelo, no te vayas", comunicaba alterada. Desde fuera, la presentadora de 'Socialité' continuaba con las acusaciones.

"¡Que cuente Marta López la verdad! Porque a mí me has dicho en este plató que yo he tenido narices de contar la verdad y que tú no tenías ganas de enfrentarte con Matamoros", desvelaba. López contratacó: "Estás hablando todo el día de profesionalidad, que te sientes ahí y me lo digas", le retaba la madrileña. Patiño, muy enfadada, gritó en la lejanía: "¡Eres muy falsa, Marta!", sentenció.

¿Kiko Matamoros cuestiona la verdad de su hija en las redes sociales?

Kiko Hernández le preguntaba a Matamoros sobre la frase que había dicho anteriormente, asegurando que "el perfil de Marta es más verdad que el de Ana". "Marta sí traslada más la realidad de su día a día; a veces contando sus depresiones, sus historias, sus malos rollos y sus problemas, y ya está. Es su forma de entender la cuenta y de entender, posiblemente, también este negocio", aseguraba el padre de la influencer.