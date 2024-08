Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado sábado 3 de agosto 'La vida sin filtros' vivió el reencuentro entre Ginés Corregüela, alias 'El rey de los bocadillos' y su hija, Miriam Corregüela. La joven se negó a darle un abrazo a su padre tras participar con él en la sección '100 segundos', pese a que fue ella la que acudió al programa en busca de "sanar". Fue entonces cuando la presentadora, Cristina Tárrega, trató de mediar: "Tú le necesitas y él a ti. Mira sus ojos, están tristes porque no te tiene a su lado, Miriam".

Miriam y Ginés Corregüela en 'La vida sin filtros'

"Quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas.", explicó Tárrega posiblemente en referencia a las apariciones de la familia en ' Sálvame ' y ' Sálvame deluxe ', que fue donde se desarrolló principalmente la trama de los Corregüela. "", añadía la presentadora remarcando la diferencia con los otros programas.

María Patiño, uno de los grandes rostros de 'Sálvame' y presentadora de su sucesor 'Ni que fuéramos Shhh', ha captado las palabras de Tárrega como un dardo y le ha respondido en X: "Quiero y respeto a cada uno de mis compañeros. Mis guerras son mías y nadie va a manejarlas. No doy clases de saber estar, no doy clases sobre los comportamientos... La vida está llena de filtros, gracias a Dios... Vivir sin filtros es muy peligroso". Por si no quedaba suficientemente claro ha seguido haciendo hincapié en la palabra "filtros": "La vida debe tener filtros. Los filtros son un síntoma de educación".

María Patiño en X

'Ni que fuéramos Shhh' se ha ido de vacaciones, pero Patiño no puede evitar seguir dando sus opiniones de los temas del momento en X. De hecho, también ha comentado la noticia de las deudas de Terelu Campos: "Bombazos en la hamaca de la playa. Deudas muy llamativas. Comienza la destrucción de lo que estaba destruido". No obstante, estas respuestas no suelen ir con el destinatario incluido y deja a sus seguidores que hagan una libre interpretación: "La pela no se la pela".