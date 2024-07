Por Almudena M. Lizana |

El 13 de julio de 2024, Ibai Llanos organizó 'La Velada del Año 4', donde más de una veintena de streamers y youtubers iban a protagonizar diversos combates de boxeo. Además de lo deportivo, esta cita cuenta también con actuaciones musicales y entrevistas, por ese motivo el famoso streamer contó con la ayuda de María Patiño, Marina Rivers o Cristinini.

María Patiño y Auronplay en 'La Velada del Año 4'

Estas dos últimas se encargaban de recoger las primeras reacciones de los participantes, mientras que Patiño, que, acabó encargándose de las charlas con otros streamers como El Xokas o Auronplay. En esta última, la presentadora de ' Ni que fuéramos Shhh ' empezó con mal pie al confundir al creador de contenido con un cantante, pero supo solucionarlo rápidamente con su desparpajo.

"¡Te gustan los pies!", saltaba María Patiño minutos después de empezar su entrevista con Auronplay. El streamer no sabía cómo reaccionar, mientras que ella se descalzaba y le enseñaba su propio pie. "¿Cómo que me gustan los pies?", preguntaba Raúl, entre carcajadas, cayendo después en que la pregunta venía por unos tuits que puso sobre los pies de la streamer Gemita.

Lo saludó con el pie

"Eso vino de un meme de que me daba asco ese pie, aunque el tuyo tiene mejor pinta", resolvía Auronplay, ante la atónita mirada del propio Ibai Llanos. De esta manera, Auronplay y Patiño vivían un momento surrealista que no ha pasado desapercibido entre los seguidores de La Velada del Año 4. "Esta entrevista no la olvidarás nunca, Auron", reaccionaba el organizador del evento.