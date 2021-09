María Patiño confirma el supuesto veto de Mediaset a Sofía Suescun: "¿Puedes aclararlo?"

Uno de los asuntos más controvertidos del mes de septiembre tiene que ver con el presunto veto que Mediaset España ha impuesto a Sofía Suescun. La ganadora de 'Gran Hermano 16' permanece apartada de las pantallas del grupo desde mayo de 2021, cuando se canceló 'Supervivientes: Aventura extrema'. María Patiño habría sido la única persona que ha confirmado las supuestas informaciones.

Kiko Jiménez, María Patiño y Sofía Suescun

A partir de las 19:00h del jueves 16 de septiembre, el plató de 'Sálvame' comenzó a arder con la visita de Kiko Jiménez. Uno de los asuntos a tratar fue la polémica portada que protagonizó el andaluz junto a Suescun y la supuesta razón de haberse dejado entrevistar: "Me he dado cuenta de por qué está en la portada de esa revista", comenzó narrando.

"Sofá Suescun está vetada en esta cadena y entiendo que esta es una forma de meterla en el mercado. Él sabe los motivos, cosa que yo desconocía hasta el día de ayer", sentenció segundos después. Hasta ese momento, ningún rostro de Telecinco había puesto nombre a la "desaparición" de la pamplonica. Kiko Jiménez, sorprendido, no tardó en pronunciarse al respecto y pedir explicaciones a la colaboradora.

kiko jimenez diciendo que no sabe nada sobre el veto de sofia en mediaset#JusticiaParaSofia1#yoveosalvame pic.twitter.com/Wzhy7ldfsv — Shinesxkikofia (@shinesxkikofia) September 16, 2021

"¿Sabes lo que más me preocupa ahora, María? Lo que has comentado de que Sofía está vetada. ¿Puedes aclararlo?", expuso el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', asegurando que "no tenía constancia" de ello. Intentando salir del paso, Patiño rebatió ese argumento para, justo después, llamarle "cínico". No obstante, el bronco tono de la disputa estaba lejos de permitir un entendimiento.

Durísimas palabras contra María Patiño y Gema López

Desde la sala VIP, Kiko Jiménez no paró de atizar a las colaboradoras de 'Sálvame naranja'. Entre gritos y exabruptos, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP 7' acusó a Patiño de "no saber hacer la o con un canuto" o de no tener la capacidad de pronunciar "una frase seguida". Entre acusaciones de ser "una mala profesional" la excolaboradora de 'DEC' aseguró que, dando alas a perfiles así, "se iban a cargar la profesión".

Jiménez llegó a las instalaciones de Mediaset con la escopeta cargada y la siguiente en recibir fue Gema López: "Tú has conseguido lo que pretendías; eres un pirómano y esto ha ardido", sentenció la periodista. Mientras hablaba, se escuchaba al invitado llamarla "aburrida", justo antes de abroncarla: "Te veo una cobarde [...] mi truco es desmontarte a ti. Llevas sin dar una exclusiva diez años, periodista. He dado más informaciones que tú en un año sin tener el título. No has hecho más que poner la boca así", afirmó con un perceptible cabreo y sin control.