Las intervenciones de Nagore Robles en televisión nunca pasan desapercibidas. La colaboradora ha visitado el plató de 'Sálvame' para publicitar 'Sobreviviré', espacio de entretenimiento que conduce en Mitele Plus, la plataforma OTT de Mediaset. Allí, ha aprovechado la ocasión para atacar con dureza a María Patiño y otros presentadores importantes de la cadena.

Arropada por sus colaboradores Iban García y Elsa Ruiz, la exconcursante de 'Gran Hermano' se ha desplazado hasta el programa estrella de las tardes de Telecinco, donde ha promocionado en directo el magazine que presenta. Ha sido entonces cuando Robles se ha enterado de que el primer nombre que se tuvo en mente para 'Sálvame' era 'Sobreviviré', mismo título que lleva su programa en la plataforma de pago de Mediaset. Durante su visita, la vasca recibía un aviso de Carlota Corredera. "Tengo que reñirte por una cosa", comenzaba exponiendo la gallega.

"¿Qué te pasa con Patiño?", añadía, cuestionando la relación entre la actual pareja de Sandra Barneda y la presentadora de 'Socialité'. "No me cae bien y no me gusta con presentadora porque es yo, yo, yo...", aseguraba la también colaboradora de 'El debate de las tentaciones', resaltando así el egocentrismo que caracteriza a la periodista, según Robles. Estas palabras no han sentado bien a Chelo García-Cortés, quien no ha dudado en defender a su amiga destacando que "Patiño es una presentadora original y no se olvida del equipo".

Contra Jordi González, Ana Rosa y Cristina Tárrega

Gema López, que intervenía al escuchar lo que la vasca decía de su amiga y compañera, preguntaba entonces si Nagore "tendría el mismo toto con alguna otra poderosa presentadora de la cadena". Robles, agradecida con que la de 'Socialité' no estuviera presente en ese momento, se ha mojado con respecto a otros rostros de la cadena. Ana Rosa Quintana, Jordi González y Cristina Tárrega son algunos de los presentadores de Mediaset que "no le gustan nada" a la conductora de 'Sobreviviré' y a sus colaboradores.