María Patiño interrumpía el programa de 'Ni que fuéramos Shhh' de este viernes 20 de septiembre para anunciar algo que llevaba "dos años deseando comunicar", y que ni si quiera sabían sus más allegados. La presentadora del espacio de Fabricantes Studio se levantaba para contar a la audiencia que "María Patiño Castro ha sido absuelta por el delito de calumnias e injurias interpuesto por Antonio David Flores", lo que hizo que sus compañeros la aplaudieran y felicitaran al momento. Además, la presentadora lanzó la noticia vestida de fucsia, color que lucía como guiño al look de Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', origen de su disputa judicial.

Antonio David, el que fuera colaborador del extinto ' Sálvame ', denunció en 2022 a Patiño después de una información que había adelantado cuando estaba al frente de ' Socialité '.. Patiño aseguró que se celebró un juicio donde fueron a testificar los vecinos y que unas cámaras de seguridad acreditaron que el propio Antonio David Flores había colgado esos carteles. Sin embargo,

Tras anunciar que había ganado la batalla judicial, la presentadora del espacio de Canal Quickie quiso dedicarle unas palabras al querellante: "Durante este tiempo he tenido la capacidad de callarme, esperando que alguien fuera a la hemeroteca a mirar algo. Eso me ha favorecido. Lo que se olvidaron es que yo rectifiqué en el mismo programa que di la información", explicó la gallega. Además, momentos después, Patiño también aclaraba: "El hecho de que yo rectificase que él puso esos carteles no implica que cometa ninguna injuria y calumnia, porque estaba dando una opinión que había sido comentado con anterioridad al programa que estaba presentando".

Su salvación

Sobre la información que derivó en denuncia, Patiño añadía: "Dice la jueza que si este señor es socialmente considerado un maltratador, no es responsable ni 'Socialité' ni María Patiño, sino hechos anteriores contados. Tienes derecho a recurrir. Hazlo". La presentadora también confesó estar "contenta, porque ha primado la libertad de expresión y la capacidad de rectificación. Lo más sagrado de mi profesión es cuando uno se equivoca, pedir perdón". "Te olvidaste de la hemeroteca. Se quedaron en lo que dije, pero no en lo que desdije. Esa fue mi salvación. Porque cuando se habla con odio, te olvidas de encontrar toda la verdad", remató Patiño.