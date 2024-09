La reacción de 'Ni que fuéramos Shhh' al enterarse en directo de la muerte de Jimmy Giménez-Arnau

Ten |

'Ni que fuéramos Shhh' vivió una de sus tardes más complicadas. Nada más comenzar el programa de este martes 17 de septiembre, a primera hora de la tarde, David Valldeperas se veía obligado a interrumpir la emisión del espacio para anunciar una triste noticia. "Nunca pensé que daríamos esa noticia una tarde como hoy", comenzó expresando el director, antes de contar: "Nos acabamos de enterar que ha fallecido Jimmy Giménez-Arnau a los 80 años". La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los que fueron compañeros del televisivo en el extinto 'Sálvame', que se enteraron en directo sin previo aviso de la dirección.

Tras conocer la noticia el silencio se hizo en el plató. Belén Esteban y Kiko Hernández se llevaron las manos a la cabeza, sorprendidos por la noticia, antes de romper a llorar. Emocionada y con la voz quebrada, María Patiño explicaba en palabras del director que la noticia la había confirmado al programa la propia Sandra Salgado, la pareja del tertuliano. La presentadora aprovechaba el momento para recordar la aparición que hizo el periodista en una de las promociones de 'Ni que fuéramos Shhh', cuando vaticinó su fallecimiento. Al ser preguntado por la exclusiva que le gustaría dar en el programa de Fabricantes Studio respondió que su propia muerte en directo.

Después de varios minutos en silencio, Kiko Matamoros se animaba a hablar y dedicarle unas palabras especiales al tertuliano: "Le conocí antes de coincidir en la televisión e incluso estudié Derecho con uno de sus hermanos. Me he quedado seco porque le tenía muchísimo cariño. He pasado grandes momentos con él y me he reído mucho con él. Lo siento mucho, es una putada", expresaba antes de derrumbarse también. Los colaboradores aprovecharon para recordar emocionados algunas de las anécdotas que han tenido con Giménez-Arnau. "Se tomaba la televisión como un juego. Era muy generoso, no era de los que se mataba por tener la palabra", comentaba Kiko Hernández. "Siempre se le ocurría algo y te lo consultaba", añadía Matamoros con una sonrisa triste. Durante la tarde del martes, 17 de septiembre, también quisieron conectar otros compañeros de la profesión como Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval, Rosa Villacastín o Jordi González, que se despidieron por última vez de él.