María Patiño sale en defensa de David Broncano: "Me parece una manera de quitarle mérito a un profesional"

Por Alejandro Burrueco Marín |

El debut de David Broncano en La 1 con 'La revuelta' ha tenido una gran acogida aplaudida por muchos y reflejada en el 17,1% de share que consiguió. 'Ni que fuéramos Shhh' se ha hecho eco desde Ten de su gran éxito y ha comenzado el programa de este martes 10 de septiembre destacándolo, sobre todo su presentadora María Patiño: "Pablo Motos arrasó con Victoria Federica, pero sin duda David Broncano hizo muy buena nota. Enhorabuena".

'Ni que fuéramos Shhh' recuerda a Belén Esteban en 'La resistencia'

Además, Patiño ha destacado que la visita de sus compañeros Belén Esteban Kiko Matamoros al programa, cuando todavía era ' La resistencia ' en Movistar Plus+, marcó el récord de audiencia de su temporada. "", ha aplaudido Matamoros. Por su parte, la presentadora no solo ha aplaudido al de Jaén, sino también lo ha defendido de las críticas: "".

"Me parece una manera de quitarle mérito a un profesional que a mí me indignaba sin conocerlo", ha continuado Patiño recordando las acusaciones que ha recibido Broncano desde que se anunció su fichaje. Además, la de Ferrol ha comparado este trato con su salida de 'Sálvame': "Nosotros tampoco hemos sido bien tratados en un pasado ya olvidado y al fin y al cabo nosotros también seguimos siendo como somos por mucho que nos quieran cambiar, porque si quisiésemos cambiar yo creo que no nos comprarían".

El polémico presupuesto de 'La revuelta'

"A mí me gustaría ver a toda la gente que le ha criticado cuando te hacen una oferta y te dan esa cantidad de dinero si habrían dicho que no", apuntaba Esteban. "Lo jodido es que llegaron a decir que los 14 millones de euros se los estaban quitando a Sanidad y a determinados organismos públicos para dárselo a Broncano", recalcaba Patiño sobre el tema del presupuesto del programa. De hecho, Matamoros ha rematado recordando que ese dinero irá destinado a la producción del programa en su totalidad y no solo al sueldo del presentador.