'Ni que fuéramos', el programa online heredero del espíritu de 'Sálvame', inició su andadura oficialmente la tarde del miércoles 15 de mayo con un desafío para su equipo: iniciar la segunda entrega, al día siguiente, a las puertas de Mediaset España, a solo unos metros de la sede de Canal Quickie. Una idea que no convenció en absoluto a María Patiño, Lydia Lozano y Belén Esteban, quien finalmente cambió de opinión animada por las palabras de Kiko Matamoros y Víctor Sandoval

Belén Esteban acepta arrancar 'Ni que fuéramos' ante las puertas de Mediaset España

Apenas pasaba una hora desde que arrancó el directo, cuando el equipo lanzó un reto: si alcanzaban 200 nuevos suscriptores de pago en Twitch,. "¡Qué nos lleven presos, como a la Lydia!", bromeaba Sandoval, al recordar el percance que él mismo desveló de su compañera quien, de hecho, reconoció que. Una idea que también compartía Esteban, mientras que Patiño señaló que "es ponernos en una situación muy complicada".

"¿Pero por qué? ¿Qué problema tenemos? Si eso es la calle, no tenemos que entrar en el plató de nadie", cuestionó Matamoros. "A mí me parece una provocación. Yo no quiero ir, no por nada, me parece muy bien que lo vote la gente. Si pasa, se tendrá que hacer, pero yo tengo la libertad de decir que me parece una provocación", opinó Esteban, antes de señalar que "si nos han quitado la palabra", en referencia al cambio de título del programa,0 "¿qué más queréis, que vayamos y llamen a la policía?". "Nos pueden quitar lo poco que tenemos", comentó Patiño.

"No quiero ni un pollo"

Una hora después, el equipo de 'Ni que fuéramos' señaló que era más que posible que tuvieran que cumplir el desafío, ante unas colaboradoras y una presentadora nada dispuestas a hacerlo. "Si me meto en mi faceta de paparazzi, pues me acerco. Pero para estar ahí por estar, me siento como ridícula", comentó Patiño, tras lo cual Lozano señaló que "yo ya he vivido saludar a uno de seguridad al que llevaba veinte años viendo y no quiero ni un pollo". Ante su reticencia, David Valldeperas intervenía para aclarar que su intención era "empezar el programa desde la puerta, nada más".

"No se trata de entrar ni asaltar ni nada. Sería en la acera de enfrente", explicó el director, tras lo cual irían "caminando hasta las instalaciones de Canal Quickie". Asimismo, César Toral, conocido como "Escaleto", apuntó que todo era "para entretener a unas personas que están dando dinero para que esto salga adelante", lo que pareció animar a Esteban. "He dicho que no, pero voy a decir que sí, porque nosotros cuando salimos ahí, todos lo hacemos con la cabeza muy alta y no hemos hecho nada malo", defendió la colaboradora, dispuesta a cumplir el reto junto a Matamoros y Sandoval, dado que "la acera es pública".