Por Redacción |

Los vetados de Telecinco siguen visitando formatos. Algunos de los rostros míticos de la cadena en los últimos años ya no son bien vistos en Mediaset y empiezan a buscar trabajo fuera. Algunos colaboran en programas y otros acuden como invitados a la competencia, como María Patiño, que ha visitado TV3.

'Col·lapse'

La presentadora ha sido entrevistada en la cadena pública catalana por Ricard Ustrell. En el formato 'Col·lapse', Patiño ha recordado el final de ' Sálvame ': "Tuve que pedir ayuda psicológica porque me vi muy perdida". Además, ha confesado cómo se siente cuando ve que en Mediaset es prácticamente imposible oír hablar del programa:

La comunicadora ha lanzado un alegato en contra de la postura actual de Mediaset: "Ahora, cuando veo que Telecinco renuncia a la hemeroteca de 'Sálvame' me da pena. Es como si yo renegase de mis orígenes. No hay nada más maravilloso en esta vida que sentirte orgulloso de lo que has sido para entender quién eres".

Su trayectoria

Además, en la entrevista, María Patiño ha recordado su salto de Antena 3 a Telecinco: "No noté ningún cambio. Yo era la misma persona en la mañana, tarde o noche", expresaba sobre su manera de trabajar. Sin embargo, ha reconocido que ha tenido cierta relación tóxica con su faceta profesional: "Yo tenía adicción al trabajo, la he tenido siempre".