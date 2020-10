María Teresa Campos desesperada por deber 700.000 euros a Hacienda

La periodista María Teresa Campos vive uno de los peores momentos de su vida. La malagueña sigue emocionándose cada vez que recuerda a su último novio Edmundo Arrocet, mantiene una gran guerra abierta con el presentador Jorge Javier Vázquez tras una polémica entrevista que le concedió en 'Sábado deluxe' y profesionalmente hablando no tiene proyectos televisivos a la vista y a día de hoy solo se encarga del formato 'Enredados' que se emite en Youtube. Pero lo que no sabíamos es que tiene otro grave problema del que no se había hablado en las últimas semanas: una gran deuda con Hacienda.

María Teresa Campos

Tal y como adelanta Lecturas, sobre su chalet pesa un embargo de 633.883,85 euros. Dicho medio explica que la comunicadora a través de una sociedad mantiene esta deuda abierta con la Agencia Tributaria que a día de hoy es incapaz de poder solventar. Paralelamente, el Ayuntamiento de las Rozas embargó preventivamente su chalet el pasado mes de febrero ya que acumulaba una deuda que superaba los 9.500 euros, un dinero que no pudo abonar en su día por sus problemas de liquidez. Por ello, es habitual que la veamos en televisión concediendo entrevistas o protagonizando portadas de revistas del mundo del corazón y es que a día de hoy esta es la única forma que tiene de recaudar dinero para liquidar las deudas y además poder vivir.

El mismo medio apunta a que sobre su casa a día de hoy pesan cargos de más de dos millones de euros, una situación que se ha generado después de que Campos no haya podido vender su casa, esencialmente por la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, y el que mantenerla suponga una inversión mensual especialmente alta para ella; los costes de esta no dejan de crecer día a día, algo que sin duda está ahogando a la matriarca de la familia Campos.

Pese a haber vendido más propiedades

Para hacer frente a esta gran deuda, Campos recurrió a un prestamista ya que no tenía liquidez suficiente para hacerse cargo de ello, a pesar de haber vendido su ático de Pozuelo de Alarcón por 1.300.000 euros y haber vendido también otro inmueble que esta tenía en Málaga, según la citada revista. Ahora, la periodista lucha por sobrevivir y por intentar saldar esta gran deuda que mantiene con la Agencia Tributaria que sin duda está marcando (y afectando) a su presente y futuro televisivo.