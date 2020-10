Terelu y Carmen Borrego reconocen la parte de culpa de María Teresa Campos: "Ella se excedió y se equivocó"

Tras la fuerte discusión entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos en el plató de 'Sábado deluxe' el pasado 3 de octubre, una de las declaraciones más esperadas era la que podían dar las hijas de la periodista. Como no podía ser de otra manera, 'Viva la vida reunió a las dos hermanas colaboradoras en el plató el 10 de octubre para tratar el tema y ambas hablaron largo y tendido al respecto.

Carmen Borrego y Terelu, en 'Viva la vida'

Terelu Campos no estaba en casa durante la entrevista, pero sí que estaba atenta a los mensajes que le iban llegando y cuando volvió a casa ya puso la tele para ver cómo seguía. "Yo no percibo ningún enfado de Jorge" afirma, asegurando que "si yo sé que ha habido un problema y veo a Jorge con cara de enfado, él sabe que cojo un teléfono y le llamo". Por ello, cuando se enteró que sí que había habido una discusión entre ambos, Terelu llamó al presentador: "Fue el martes, cuando alguien me dice que Jorge ha echado en falta una llamada mía o de Carmen". Sin embargo, Jorge no respondió a la llamada y le mandó un mensaje para pedirle hablar.

Por su parte, Carmen Borrego sí que estuvo viendo en directo la entrevista y asegura que en ese momento no es "consciente de la importancia de la discusión. Se entera el domingo, que estuvo trabajando, y "el lunes por la mañana mando un mensaje a Jorge para decirle si le puedo llamar porque quiero hablar con él", asegura la colaboradora enseñando el mensaje del que no recibió respuesta. "Jorge no me contesta porque yo creo que ya está muy enfadado", añade.

Pensaban que era un teatrillo

Cuando Terelu vio la entrevista, creyó que todo se estaba tratando de un teatrillo pactado entre María Teresa y Jorge Javier. "Sacado de ese contexto, es horroroso. No le quito la razón a nadie. Que la familia de Jorge lo vea de esa manera, lo entiendo. Entiendo que su familia diga : '¿Pero qué ha hecho Teresa?'", explica Terelu refiriéndose al tema del ictus. Carmen Borrego quiso intervenir para reconocer que "el comentario fue desafortunado y ahí mi madre se equivoca aunque esté de broma. Aunque no sea consciente". Aun así, "ella se da cuenta que se ha equivocado", aseguran.

Terelu reafirma que no había mala intención en el comentario y encuentra una explicación: "Ella se excede en esa confianza que se puede tener en privado pero no en público. ¿Que lo hace con maldad? Ninguna. Lo siento, pero lo pienso de verdad". Dicho esto, vuelve a decir que entiende el malestar de la familia de Jorge: "Tuvieron que flipar en colores. De ahí a todo lo demás, creo que no era necesario llegar hasta donde se ha llegado. No soy nada pirómana y creo que hay que parar esto". Emma García, que en ningún momento quiso posicionarse, reconoció al final de la entrevista lo siguiente: "Estáis rotas, así lo he sentido, conteniendo ese dolor. Me ha gustado que reconocierais que María Teresa se excede, que hayáis entendido a la otra parte".