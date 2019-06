María Teresa Campos no quiere saber nada de Jordi González y le niega el saludo en la boda de Belén Esteban

La boda de Belén Esteban y Miguel Marcos no solo tuvo como protagonista a la novia, sino también a Las Campos. El clan se reencontraba con sus excompañeros de 'Sálvame' después de las sonadas salidas del programa y de Telecinco y, según apuntan Gema López y Lydia Lozano, la tensión estuvo muy presente. Sin embargo, la peor parte se la llevó Jordi González.

Jordi González y María Teresa Campos en 'GH Revolution: El debate'

El pasado 24 de junio, los colaboradores del programa de las tardes de Telecinco estuvieron comentando cómo vivieron el gran día y, en especial, el esperado reencuentro. Después de que Rafa Mora explicara su versión, María Patiño se indignó por la crítica "tan light" que se le estaba realizando a María Teresa Campos. "Vi a María Teresa Campos con una tensión que no entendí", explicaba. "Es verdad que ella me dio dos besos y particularmente a mí no me ofendió su postura, pero por ejemplo con otras personas me llamó la atención. Creo que Jordi González no es el perfil de María Patiño", reflejaba la presentadora de 'Socialité', argumentando que entendía que a ella pudieran no haberla saludado por su trabajo en el mundo del corazón.

De este modo, Patiño ya revelaba que algo había ocurrido con Jordi González durante la boda. Jorge Javier Vázquez se interesó por el tema, a lo que su compañera respondió que el comentado feo se lo contó el propio González. "En 'GH Revolution' hubo un malentendido. Ella se creía que iba a estar de presentadora y la pusieron en una sillón", recordaba Lydia Lozano sobre el momento de la reaparición de Campos en el debate del reality show tras haber sufrido el ictus.

Un enfado que se remonta a 2017

"Eso es una cosa que tiene que ver con la productora o con la cadena, Jordi no tiene nada que ver ni dice dónde se sienta la invitada", defendía Lozano. "Le fue a saludar y le quitó la cara". Antonio Montero ofreció su propio visión de los hechos, asegurando que el enfado de María Teresa Campos es "por lo mismo de siempre, porque no creen que les dan su sitio". Esta intervención a la que hacen referencia fue muy criticada, pues la presentadora apenas intervino en el programa, teniendo que, además, marcharse pronto ya que madrugaba al día siguiente.