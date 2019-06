La tensión y la distancia protagonizan el reencuentro entre los colaboradores de 'Sálvame' y Las Campos

Por todos era sabido que la boda de Belén Esteban iba a traer grandes momentos entre los invitados, quienes asistían al que iba a ser uno de los enlaces del año. Pero una boda también trae reencuentros y no siempre queridos por sus protagonistas. Esto es lo que ocurrió entre Las Campos y los colaboradores de 'Sálvame', quienes sufrieron la tensión en sus propias carnes.

Carmen Borrego junto a su marido en la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos

Tras la sonada salida de 'Sálvame' de Carmen Borrego a causa del tartazo de Payasín en 'Sálvame Okupa' y la posterior marcha de Terelu Campos tras varios días de polémicas en el programa, todo esto sumado al final del contrato con Mediaset de María Teresa Campos, la boda de Belén y Miguel iba a ser el lugar donde se reencontraría el clan con sus anteriores compañeros. Cada colaborador ha dado las claves de cómo lo vivieron, y aunque Kike Calleja presume de que transcurrió todo con normalidad, sus declaraciones no concuerdan con las otorgadas por Gema López o Lydia Lozano.

"Me sorprendió que María Teresa Campos me saludara con mucho cariño", explicaba Mila Ximénez, quien defendía que no por asistir a una boda de una amiga hay que saludar a aquellos a los que no te apetecer hacerlo. "Están muy contentas con la cordialidad de todos los compañeros, de cómo las recibieron", comentaba Kike Calleja. "Estuvisteis en una fiesta que yo no estuve", saltó Gema López, rompiendo con el aura de buen rollo con el que el colaborador impregnaba la situación vivida.

Evitando los saludos

"Cuando llegaron, a la primera que vimos María Patiño y yo fue a Carmen Borrego, que nos acercamos nosotras", relataba López. Estas palabras fueron secundadas por Lydia Lozano, quien reveló que en el momento en el que esperaban para entrar a la ceremonia se toparon con Borrego, que, pese a sentarse frente a varios de los colaboradores de 'Sálvame', evitó saludarlos: "Me levanté y le dije: 'Carmen, ¿no nos vas a saludar?'. Dice: 'Ay, es que no os había visto'".

Gema López también quiso pronunciarse acerca del resto de Las Campos, resaltando cómo la tensión y la incomodidad estuvieron muy presentes. "A Teresa la vi seria, nos íbamos acercando y yo la vi incómoda. A la cordialidad yo le llamo educación, pero no diría que era una fiesta. Y Terelu se relajó cuando se quedó sola".