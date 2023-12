Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Aunque Jorge Javier Vázquez continuará en Telecinco presentando 'Supervivientes', la cancelación de 'Sálvame' ha supuesto que la gran mayoría de sus colaboradores desaparezcan del universo Mediaset España. La última en hacerlo ha sido María Patiño, quien continuaba en el grupo de comunicación al frente de 'Socialité'. Sin embargo, este 25 de septiembre, se ha puesto al frente del formato por última vez para despedirse de sus espectadores, ya que va a ser sustituida por María Verdoy.

María Patiño y su equipo en 'Socialité'

En su última día al frente del formato, la presentadora, con quien lleva más de 6 años y 600 programas en 'Socialité'. "Yo estoy aquí por el público y, además, me han permitido cometer muchos errores y a mí me los han perdonado.", ha afirmado la presentadora agradeciendo el apoyo a los espectadores.

"Tú estás aquí por ellos y tu equipo también está aquí por ti. Hoy nosotros queremos ser los que te digamos gracias por haber estado ahí estos 6 años", ha asegurado el director con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada dando paso a un vídeo en el que le agradecen su labor en el programa recodando sus mejores momentos: "Gracias por demostrarnos que se puede hacer una televisión libre. (...) Gracias por hacer creer a toda una generación que no hay que dejar de soñar".

María Patiño, al borde del llanto en su último programa

Tras ver el vídeo, María Patiño ha querido hablar, aunque la emoción se lo ha dificultado: "Ha merecido la pena. Quiero darle las gracias a mis dos amores, que me involucre en un programa de fin de semana y otra vez les quite tiempo. (...) Quiero dar las gracias, sobre todo, a ustedes y a este maravillosos equipo. Yo voy a seguir andando, voy a seguir caminando, así que, espérenme porque todavía queda mucha guerra que dar". Además, se ha acordado de Nuria Marín, quien también deja de presentar el programa, y de María Verdoy, la cual llega al formato para sustituirlas.

"Yo también necesitaba volar, necesito caminar y necesito volver, probablemente, a crear otro bebé para que cuando sea mayor y adulto como 'Socialité' vuele solo. Ahora me voy, pero volveré", ha comentado la presentadora. Finalmente, el formato ha conectado con todo el equipo par despedirse de su compañera: "Ha sido gratificante poder aprender de una profesional como tú. (...) Me has enseñado que nunca dejas que los demás te mande porque tú eres dueña de tu vida. (...) Te queremos y te seguiremos viendo triunfar porque el 2024 va a ser tu año". "Gracias, gracias, gracias por estar ahí", ha agradecido María Patiño por última vez en el programa