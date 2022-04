Los acuerdos entre el Partido Popular y Vox para la formación de Gobierno en Castilla y León siguen dando mucho que hablar. De hecho, fue uno de los temas 'Al rojo vivo' decidió analizar que el Ejecutivo de Mañueco está "a la cola de la paridad", con nueve hombres y tres mujeres. Sin embargo, las palabras de Antonio García Ferreras no gustaron a Mariló Montero, quien terminó por lanzarle un zasca de órdago.

Antonio García Ferreras, en 'Al rojo vivo'

Al filo de las 14:00h, el periodista conectaba en directo con uno de sus reporteros tras las declaraciones del propio Mañueco: "Es lo que hay. Son los mejores hombres y mujeres para este Gobierno". Instantes después, Ferreras tomó la palabra para criticar profundamente ese argumento: "Luego se justificará diciendo: 'Yo soy un gran hombre de la paridad porque tengo hijas'", sentenció.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí, afeando todavía más ese criterio tan aleado de la igualdad: "Solo encuentra tres mujeres capaces de formar parte de su Gobierno. ¡El resto son hombres!", concluyó. Este alegato no pasó desapercibido para Mariló Montero, destacando una contradicción más que evidente a su juicio: "En la mesa de Ferreras, donde hay ocho sillas, como ocho consejerías u ocho ministerios, él tiene sentados a siete hombres y a una mujer".

Mientras apuntaba hacia la "dolorosa ironía" que su compañero había utilizado para criticar el Gobierno de los populares con Vox, prosiguió con su exposición: "Será que Ferreras no es capaz de encontrar a ninguna mujer con méritos para debatir sobre los temas que aborda cada día. Ve la paja en el ojo ajeno", proseguía.

En defensa de la igualdad de las mujeres

El post de Instagram continuaba, haciendo una curiosa reflexión: "Tanto el Gobierno de Mañueco como Ferreras, no saben el verdadero daño que hacen a la sociedad. A España", para, justo después, hacer un alegato en contra de la situación que vive nuestro país. "Que en el siglo XXI no haya paridad en España, en la política, en los medios de Comunicación, es humillante", no sin dejar pasar la oportunidad de calificarlo como un "grave asunto".

Por otro lado, recalcó que el presentador de 'Al rojo vivo' debería haber hecho autocrítica: "Está ciego. [...] Ferreras lo critica y no lo practica sin sentir la mínima preocupación", comunicó. De la misma forma, vio conveniente finalizar lanzado una petición a la clase política: "No vuelvan a formar gobiernos que no sean paritarios", pero también solicitó que "programas de televisión sin paridad [...] dejen de seguir soltando verborreas feministas".