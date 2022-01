Continúa la guerra entre Mariló Montero y la agencia de Diego Arrabal y Gustavo González. La empresa de los paparazzi ha sido condenada a pagar 340.000 euros a la periodista por unas supuestas fotos suyas en topless durante sus vacaciones en Bora Bora. Estas imágenes se filtraron y la periodista manifestó haberse sentido "acosada" y "perseguida de manera continua" por los paparazzi. El juzgado le ha dado la razón, pero Diego Arrabal se defiende afirmando que es una condena injusta.

Diego Arrabal defiende su inocencia en 'Viva la vida'

La sentencia afirma que tanto Arrabal como González son culpables de un delito de intromisión ilegítima en el derecho de Montero a la intimidad y el honor. Sin embargo, el primero de ellos, visiblemente apenado, se ha sentado en el plató de 'Viva la vida' para hablar sobre esta condena, de la cual afirma que es un ataque a la prensa del corazón. "Con esta sentencia en la mano, podemos cerrar todas las revistas del corazón. Es un misil (...) no solo contra la prensa del corazón, sino contra toda la prensa. Si no puedes realizar una fotografía a una persona pública en un lugar público, apaga y vámonos", exponía el fotógrafo.

Según la versión de Arrabal, él ha hablado con juristas y jueces y piensan que la condena es desorbitada, más todavía si se ha demostrado que su agencia no fue responsable de la filtración. Además, el periodista se ha dirigido a Montero por sus palabras contra ellos en diversos programas. "Has dicho que te viste obligada a ir a la justicia, sabes que no estás diciendo la verdad. (...) Pedimos perdón públicamente, aunque nosotros no somos los autores materiales de la fotografía", se defendía Arrabal mientras aseguraba que había intentado ponerse en contacto con Mariló Montero para tratar el asunto.

"Esto es condenar a una familia"

Diego Arrabal lo tiene claro, piensan recurrir y quieren "llegar hasta Europa si es necesario", pues el trabajador recordó que el lugar donde se tomaron las fotografías de la presentadora era una playa pública. "Eso el juez no lo tiene en cuenta", se mostraba el paparazzi disgustado. "Si hay que ir a la cárcel, se va, Mariló. Pero es una vergüenza que pase esto en España (...) Esto no es una sentencia, es condenar a una familia".