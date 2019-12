Marina Yers desvela en 'La resistencia' que superó un cáncer provocado por la radiación de Chernóbil

La influencer y youtuber Marina Yers fue la invitada de 'La resistencia' del pasado lunes 16 de diciembre. Acudió al programa de #0 para presentar su primer single "Yoyo". Aunque la incursión de la influencer en el mundo musical ha dado mucho que hablar, uno de los inesperados momentos de la entrevista surgió después de que David Broncano intentara bromear con Chernóbil, puesto que Yers es ucraniana.

Marina Yers y David Broncano en 'La resisitencia'

El chiste propició una confesión inesperada por parte de la youtuber, que confesó haber superado un cáncer provocado por la radiación cuando era niña. Yers explicó que aunque la catástrofe se produjo años antes de su nacimiento (en 1986; ella nació en 1999) los efectos de la radiación continuaron. "Y por eso tuve cáncer de riñón cuando era pequeña", aseguró, lo que hizo que Broncano se disculpara por haberlo dicho "a la broma".

"No lo digo a mal, porque lo he pasado y olé yo", respondía ella quitándole hierro, "pero es una cosa que realmente afectó a Ucrania y a los países vecinos". Yers mostró también la cicatriz de la operación en su vientre, lugar por el que le extirparon el riñón, ya que al tener solo ocho meses en el momento de la operación era peligroso operar desde la espalda. "Gracias a Dios me lo sacaron por aquí, porque ahora estoy aquí. Gracias a que fue por delante y no por detrás...", finalizaba bromeando, provocando las risas del público.

Una carrera de éxito

Marina Yers comenzó en Instagram, plataforma que le ha dado su fama, en 2015, y más tarde en YouTube y TikTok, donde tiene más de dos millones de suscriptores. Estudia interpretación y recientemente se ha sumado al mundo de la música. Sin embargo su carrera no ha estado exenta de polémicas, como un vídeo en el que bromeaba con el suicidio y otro en el que fingía ser una mujer transgénero en apuros.