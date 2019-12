El épico trolleo de Roberto Leal a Broncano en 'La resistencia': "De lo mejor que se ha hecho aquí"

"Mi dinero, al provenir del ente público, está en la Wikipedia". Así de tajante se mostró Roberto Leal cuando David Broncano le planteó la ya clásica pregunta del dinero en 'La resistencia'. Sin embargo, el presentador de 'Operación Triunfo' le tenía preparado al de Orcera uno de los mayores 'trolleos' de la historia del programa.

???? Después de semejante trolleo, uno sólo puede aplaudir. A tus pies, @RobertoLealG #LaResistencia pic.twitter.com/aWtogMRjPu — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 10, 2019

La realización lanzó un plano de la página de Wikipedia y allí estaba todo explicado: "Desde que nació empezó a amasar una gran fortuna y como sabía que hoy, en 'La resistencia', le iban a preguntar cuánto dinero tiene... ¡A tu casa, Broncano!", rezaba el texto modificado. Broncano no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia: "Esto es de lo mejor que se ha hecho aquí en dos años, joder".

La conversación entre presentadores también versó sobre sexo, pero de manera bastante particular. Broncano le preguntó al invitado si había tenido alguna lesión durante la práctica de alguna actividad sexual. "Cuando era joven y estaba un poco fogosete se me subía uno de los (testículos) para arriba y me lo tenía que bajar con el dedo gordo", confesó Roberto ante las carcajadas del público. "Te lo prometo. Era una cosa rara. Yo estaba a lo mío, me buscaba y me faltaba algo, y es que estaba arriba", recordó entre risas.

Perdonad si usamos demasiados tecnicismos médicos y no entendéis nada. #LaResistencia @RobertoLealG pic.twitter.com/DVd8ZF6CGU — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 10, 2019

El revelo de Mejor presentador

Por supuesto, no faltó el momento ceremonioso del relevo entre los dos últimos ganadores del Premio Irisi a mejor presentador. El año pasado, Roberto Leal le dejó su trofeo a Broncano y le dijo: "Como sé que el año que viene lo vas a ganar, te presto el mío y, cuando ganes el tuyo, me lo devuelves". El destino fue justo con el jienense y ambos se fundieron en un bonito abrazo al recordar la anécdota.