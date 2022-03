Anne Igartiburu recibió en la cuarta entrega de '10 momentos' a dos invitados muy especiales: Alaska y Mario Vaquerizo. La pareja visitó el formato de Telemadrid para hablar de toda su trayectoria profesional, así como la personal, donde hicieron hincapié en un tema social de radiante actualidad. De esta manera, el lenguaje inclusivo tuvo su particular oposición desde el formato de Proamagna.

'10 momentos'

El programa abría con un vídeo de uno de los conciertos en los que se encontraban Alaska y Mario, en el Teatro Movistar de Barcelona. Corría el año 2007 cuando Fangoria y Nancys Rubias interpretaron "El Rey del Glam" como cierre idóneo de su múscia sobre las tablas. La presentadora quería saber quién de los dos se consideraba el "más rey del Glam o más reina".

Una pregunta que no pasó desapercibida e hizo saltar a sus invitados: "El Rey del Glam es un concepto, ahí no hay géneros, no hay 'e', no creo en la 'e'. Creo en la 'a' y en el 'o'", explicaba Vaquerizo. Una forma de vida que ha estado presente en la estética de ambos artistas, siempre en su arte y en su manera de vestir ante los espectadores.

El concepto del "Glam"

Mario Vaquerizo quiso aclarar qué significaba ese término en el mundo de la música: "Para ser una estrella, no solamente tienes que saber cantar bien, tienes que tener una actitud, tienes que tener una imagen, preocuparte por todo ese tipo de cosas". El intérprete puso como referentes de este estilo tan marcado a artistas como David Bowie, The Kiss o Marc Boland, entre otros. "Cuando, a veces, la gente se pregunta: '¿Por qué este artista es así y no de otra forma?'. Obviamente, por los referentes que tiene. Nuestros referentes, muchos de ellos, están en el Glam", explicaba Alaska, refiriéndose al estilo del que ha formado parte toda su vida.